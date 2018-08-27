Президент Беларуси: многие проблемные моменты в отношениях Минска и Москвы входят в компетенции правительств
Новости Беларуси. Беларусь и Россия – ангелы хранители друг для друга. На цитаты в мировых СМИ разошлось интервью Александра Лукашенко телеканалу «Беларусь 1», которое вышло в эфир 26 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко: Беларусь и Россия друг для друга являются ангелом-хранителем
В нем белорусский лидер озвучил итоги прошедших в Сочи переговоров со своим российским коллегой и анонсировал новую встречу с Владимиром Путиным. Глава нашего государства подчеркнул, что многие проблемные моменты в отношениях Минска и Москвы входят в компетенции правительств. Именно поэтому решено провести переговоры в широком формате.
Встреча президентов Беларуси и России в расширенном составе состоится в ближайшее время
Интервью Александра Лукашенко продемонстрировало абсолютную откровенность белорусского Президента – в таком мнении сошлись политические аналитики. Для них это стало новым источником информации о том, что обсуждают президенты за закрытыми дверями: от частного визита Путина на свадьбу австрийского министра иностранных дел до взаимоотношений с Дональдом Трампом.
Александр Лукашенко о встрече с Владимиром Путиным: «Ничего конспиративного и тайного в этих переговорах не было»