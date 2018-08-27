Президент Беларуси: многие проблемные моменты в отношениях Минска и Москвы входят в компетенции правительств

Новости Беларуси. Беларусь и Россия – ангелы хранители друг для друга. На цитаты в мировых СМИ разошлось интервью Александра Лукашенко телеканалу «Беларусь 1», которое вышло в эфир 26 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко: Беларусь и Россия друг для друга являются ангелом-хранителем

В нем белорусский лидер озвучил итоги прошедших в Сочи переговоров со своим российским коллегой и анонсировал новую встречу с Владимиром Путиным. Глава нашего государства подчеркнул, что многие проблемные моменты в отношениях Минска и Москвы входят в компетенции правительств. Именно поэтому решено провести переговоры в широком формате. Встреча президентов Беларуси и России в расширенном составе состоится в ближайшее время