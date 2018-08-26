Александр Лукашенко: Беларусь и Россия друг для друга являются ангелом-хранителем

Беларусь и Россия друг для друга являются ангелом-хранителем. Такое мнение высказал Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Соответствующее заявление прозвучало в ответе на вопрос по поводу иконы Ангела-Хранителя, которую белорусский лидер подарил своему российскому коллеге Владимиру Путину по завершении встречи в Сочи 22 августа. В связи с этим у Александра Лукашенко поинтересовались, действительно ли России и ее Президенту нужен ангел-хранитель и может ли в его роли на западном направлении выступать Беларусь.

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"Как Россия для нас, так и Беларусь для России является ангелом-хранителем. Я уже говорил. Может, это кому-то в Беларуси не нравится, но с первых дней своего президентства я делаю подобные заявления", – сказал глава государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы народы от одного корня. Мы родные люди. Нравится кому-то это или не нравится. Допустим, в Украине многим политикам это не нравится. И они, знаете их заявления, говорят о некой особенности украинского народа. Да, особенность есть и у нас, и у Украины, и у русских людей, вообще россиян. Но неопровержимо одно: как бы этого кому-то не хотелось, это уже случилось, что мы выросли от одного корня. Мы родные люди. Поэтому отсюда наша ангельская роль, о которой вы сказали.

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По словам Президента, у Беларуси с Россией в целом очень тесные связи, в том числе в экономике. "Это наш главный партнер. Мы больше всего продаем в Российской Федерации. Это факт неопровержимый. Куда от них деться. С этой прагматичной земной точки зрения мы являемся друг для друга ангелами-хранителями, если уж уходить в высокое, духовное", – отметил глава государства.

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