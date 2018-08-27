Александр Лукашенко о переговорах с Владимиром Путиным: «Мы как родные люди обсуждаем вопросы и в глаза друг другу об этом говорим»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Самое важное было то, что мы договорились с президентом России, что буквально в ближайшие несколько дней мы встретимся в широком формате. Это было его предложение – Владимира Владимировича Путина. И прежде всего расширимся за счет наших представителей правительств. Мы еще раз обнаружили, что это вопросы правительств. И они должны решать эти вопросы. Но коль уж на нас выведены они, надо принимать решение. Мы близкие государства.

Над нами, наверное, еще и довлеет то советское прошлое, когда мы жили вместе, когда мы просто друг другу могли в глаза говорить то, что думаем. Плюс наше славянское нутро. Поэтому у нас очень близкие отношения. И в силу этой близости наших отношений мы высказываемся абсолютно открыто. Даже по личным каким-то вопросам. Средства массовой информации, услышав это, эту открытость (утечки разные бывают), кричат о том, что не просто шероховатости, – заискрило между президентами, беда. И начинаются разного рода выдумки и размышления. Да нет, по-разному, формы у нас абсолютно разные. Порой просто семейные. Вот мы как родные люди обсуждаем вопросы и в глаза друг другу об этом говорим.