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Александр Лукашенко: «Белорусско-сирийские отношения были испытаны во время войны с терроризмом в Сирии»

26 августа 2018 11:36
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Новости Беларуси. Беларусь и впредь готова оказывать помощь Сирии в восстановлении страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко Президенту этой республики Башару Асаду.

Александр Лукашенко: «Белорусско-сирийские отношения были испытаны во время войны с терроризмом в Сирии»-1

Наши государства отмечают 25-летие установления дипотношений. За четверть столетия у стран сложились доверительные дружеские связи. Сегодня Минск и Дамаск разделяют взгляд на необходимость построения многополярного мира, основанного на уважении суверенитета и территориальной целостности государств.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Особым образом белорусско-сирийские отношения были испытаны во время войны с терроризмом в Сирии. В годы лихолетья Беларусь всегда была рядом, стремилась поддержать ваши стремления в борьбе с этим глобальным злом.

В свою очередь, Сирия подтверждает готовность и дальше сотрудничать с Беларусью по всем направлениям. В своем ответном поздравлении Башар Асад высоко оценил позицию Беларуси в отношении войны в Сирии, а также отметил оказанную поддержку сирийскому народу в борьбе против терроризма.

# Международная политика

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