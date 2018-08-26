Александр Лукашенко: «Белорусско-сирийские отношения были испытаны во время войны с терроризмом в Сирии»

Новости Беларуси. Беларусь и впредь готова оказывать помощь Сирии в восстановлении страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко Президенту этой республики Башару Асаду.

Наши государства отмечают 25-летие установления дипотношений. За четверть столетия у стран сложились доверительные дружеские связи. Сегодня Минск и Дамаск разделяют взгляд на необходимость построения многополярного мира, основанного на уважении суверенитета и территориальной целостности государств.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Особым образом белорусско-сирийские отношения были испытаны во время войны с терроризмом в Сирии. В годы лихолетья Беларусь всегда была рядом, стремилась поддержать ваши стремления в борьбе с этим глобальным злом.

В свою очередь, Сирия подтверждает готовность и дальше сотрудничать с Беларусью по всем направлениям. В своем ответном поздравлении Башар Асад высоко оценил позицию Беларуси в отношении войны в Сирии, а также отметил оказанную поддержку сирийскому народу в борьбе против терроризма.