Президент Беларуси: Минск и Тегеран всегда глубоко понимали друг друга, находясь под гнётом санкций
Новости Беларуси. Беларусь выступает за многополярный, справедливый мир с гарантиями развития для всех стран. Об этом заявил Александр Лукашенко, обращаясь к послам иностранных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 15 июня, дипломаты из девяти дружественных стран вручили Президенту Беларуси верительные грамоты. Церемония состоялась во Дворце Независимости.
Традиционно в своей речи глава государства кратко описывает состояние отношений с теми странами, которые представляют дипломаты. Обращаясь к послу Ирана, Александр Лукашенко подчеркнул, что у Минска и Тегерана складываются хорошие отношения. Наши страны работают под западными санкциями, но, как показало время, это не мешает эффективно выстраивать экономические процессы.
В марте во время официального визита нашего Президента в Тегеран стороны о многом договорились, в частности подписав дорожную карту всестороннего сотрудничества.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Минск и Тегеран всегда глубоко понимали друг друга, находясь под гнетом несправедливых, противозаконных санкций. Рассматриваем ваше государство как важного международного игрока с огромнейшим экономическим потенциалом. Сегодня наше сотрудничество выходит на новый этап.
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