Президент Беларуси: Минск и Тегеран всегда глубоко понимали друг друга, находясь под гнётом санкций

Новости Беларуси. Беларусь выступает за многополярный, справедливый мир с гарантиями развития для всех стран. Об этом заявил Александр Лукашенко, обращаясь к послам иностранных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 15 июня, дипломаты из девяти дружественных стран вручили Президенту Беларуси верительные грамоты. Церемония состоялась во Дворце Независимости.

Традиционно в своей речи глава государства кратко описывает состояние отношений с теми странами, которые представляют дипломаты. Обращаясь к послу Ирана, Александр Лукашенко подчеркнул, что у Минска и Тегерана складываются хорошие отношения. Наши страны работают под западными санкциями, но, как показало время, это не мешает эффективно выстраивать экономические процессы.