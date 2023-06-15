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Лукашенко на церемонии принятия верительных грамот: трудно представить, что Минск был почти полностью разрушен

15 июня 2023 17:07
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Новости Беларуси. Беларусь выступает за многополярный, справедливый мир с гарантиями развития для всех стран. Об этом заявил Александр Лукашенко, обращаясь к послам иностранных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 15 июня, дипломаты из девяти дружественных стран вручили Президенту Беларуси верительные грамоты. Церемония состоялась во Дворце Независимости.

Лукашенко на церемонии принятия верительных грамот: трудно представить, что Минск был почти полностью разрушен-1

Гана, Иран, Корея, Мавритания, Мексика, Панама, Таджикистан, Таиланд, Эквадор. Дипломатические представители этих государств начинают ответственную миссию в нашей стране. Как подчеркнул Александр Лукашенко, Беларусь традиционно имеет дружественные связи с государствами Азии и Латинской Америки, и сегодня есть огромный потенциал для развития двусторонних отношений по всем направлениям. Главное условие – паритет и взаимопонимание.

Виктория Ходосок продолжит.

Кулуары церемонии вручения верительных грамот не менее интересны, чем сам процесс. Несмотря на улыбки дипломатов, очевидно – доля волнения все же есть.

Лукашенко на церемонии принятия верительных грамот: трудно представить, что Минск был почти полностью разрушен-4

В зал вручения верительных грамот один за другим заходят девять послов. Большинство из них будут работать по совместительству. Нередкий случай в международной дипломатической практике. Да и на уровне взаимоотношений это никак не сказывается. В руках у каждого представителя тот самый конверт, вручение которого, по сути дела, означает официальное начало работы. А уже внутри – документ, удостоверяющий право возглавлять дипломатическую миссию, здесь же содержится просьба верить всему, что говорит посол от имени своей страны.

Лукашенко на церемонии принятия верительных грамот: трудно представить, что Минск был почти полностью разрушен-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наша сегодняшняя встреча проходит накануне двух значимых для Беларуси дат 22 июня и 3 июля. Первая из них трагическая День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, который связан с началом гитлеровской агрессии против Советского Союза. Беларусь была в его составе и поэтому оказалась первой на пути захватчиков, приняв на себя самый тяжелый удар. Страну в буквальном смысле поднимали из руин. Думаю, вы слышали о героизме защитников Брестской крепости, трагедии Хатыни и Тростенца. Теперь вы можете посетить эти священные для нас места народной памяти и скорби, которые никого не оставляют равнодушным. Думаю, так будет и с вами.

Вторая дата – 3 июля. Радостный день освобождения нашей столицы, Минска, который мы теперь празднуем как День Независимости. Сейчас трудно себе даже представить, что Минск был практически полностью разрушен.

Лукашенко на церемонии принятия верительных грамот: трудно представить, что Минск был почти полностью разрушен-10

Александр Лукашенко неспроста эту встречу начал именно с таких слов – мировая повестка вынуждает. Беларусь заявляла и будет и дальше заявлять: мы мирное государство и готовы к сотрудничеству с любыми странами, которые дружественно настроены по отношению к нам. Это важно было еще раз подчеркнуть перед дипломатами на сегодняшней церемонии. Ведь иностранные СМИ про нашу страну часто распространяют фейки.

# Международное сотрудничество # общество # Александр Лукашенко # Виктория Ходосок # Фотофакт

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