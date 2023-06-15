Лукашенко на церемонии принятия верительных грамот: трудно представить, что Минск был почти полностью разрушен

Новости Беларуси. Беларусь выступает за многополярный, справедливый мир с гарантиями развития для всех стран. Об этом заявил Александр Лукашенко, обращаясь к послам иностранных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 15 июня, дипломаты из девяти дружественных стран вручили Президенту Беларуси верительные грамоты. Церемония состоялась во Дворце Независимости.

Гана, Иран, Корея, Мавритания, Мексика, Панама, Таджикистан, Таиланд, Эквадор. Дипломатические представители этих государств начинают ответственную миссию в нашей стране. Как подчеркнул Александр Лукашенко, Беларусь традиционно имеет дружественные связи с государствами Азии и Латинской Америки, и сегодня есть огромный потенциал для развития двусторонних отношений по всем направлениям. Главное условие – паритет и взаимопонимание. Виктория Ходосок продолжит. Кулуары церемонии вручения верительных грамот не менее интересны, чем сам процесс. Несмотря на улыбки дипломатов, очевидно – доля волнения все же есть.

В зал вручения верительных грамот один за другим заходят девять послов. Большинство из них будут работать по совместительству. Нередкий случай в международной дипломатической практике. Да и на уровне взаимоотношений это никак не сказывается. В руках у каждого представителя тот самый конверт, вручение которого, по сути дела, означает официальное начало работы. А уже внутри – документ, удостоверяющий право возглавлять дипломатическую миссию, здесь же содержится просьба верить всему, что говорит посол от имени своей страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наша сегодняшняя встреча проходит накануне двух значимых для Беларуси дат – 22 июня и 3 июля. Первая из них трагическая – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, который связан с началом гитлеровской агрессии против Советского Союза. Беларусь была в его составе и поэтому оказалась первой на пути захватчиков, приняв на себя самый тяжелый удар. Страну в буквальном смысле поднимали из руин. Думаю, вы слышали о героизме защитников Брестской крепости, трагедии Хатыни и Тростенца. Теперь вы можете посетить эти священные для нас места народной памяти и скорби, которые никого не оставляют равнодушным. Думаю, так будет и с вами. Вторая дата – 3 июля. Радостный день освобождения нашей столицы, Минска, который мы теперь празднуем как День Независимости. Сейчас трудно себе даже представить, что Минск был практически полностью разрушен.