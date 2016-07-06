Александр Лукашенко: Беларусь выступает за нормализацию отношений с США на взаимовыгодных условиях

Новости Беларуси. Беларусь выступает за нормализацию отношений с Соединенными Штатами Америки на взаимовыгодных условиях. Об этом сегодня заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с временным поверенным в делах США в Беларуси Скоттом Роландом, дипломатическая миссия которого завершается.

Он работал в Минске с 2014 года. До этого дипломат представлял интересы США в Азербайджане, Германии, Пакистане, Эквадоре, Афганистане, Малайзии и российском Екатеринбурге.

США и Беларусь – партнёры перспективные. Как отметил Александр Лукашенко, запрещенных тем в сотрудничестве сегодня нет. В свою очередь США тоже готовы и дальше идти по пути нормализации отношений.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сказать, что у нас все хорошо в отношениях между государствами, наверное, будет не совсем даже дипломатически выглядеть искренне. Но то, что гораздо лучше, чем было, и то, что мы движемся в нормальном, правильном направлении, наверное, и вы не станете отрицать. И при доброй воле руководства Соединенных Штатов мы очень многое можем сделать в ближайшем будущем. Да, у нас есть определенные обязательства перед нашими соседями, у нас есть очень тесное сотрудничество, Вы это знаете, с Российской Федерацией, с Китайской Народной Республикой, с Индией. Это наши стратегические союзники, партнеры, мы с ними заключили соответствующие соглашения. Мы никогда не скрывали тот факт, что без нормализации отношений с Соединенными Штатами мы не будем иметь полноценной внешней политики. Мы не скрываем, что очень хотели бы нормализации отношений с США на взаимовыгодных условиях. Когда приезжают из Соединенных Штатов бизнесмены и я с ними встречаюсь, обсуждая инвестиционный климат в Беларуси, я им говорю: работайте у нас в Беларуси по американским законам, мы создадим вам такое правовое поле. Они говорят: нет, мы по белорусским хотим законам. Это для меня очень сильный рычаг и основа для разговоров с другими бизнесменами. Надо отдать должное, что, действительно, американцы - люди совершенно разные, отличаются друг от друга, но это искренние люди. У нас нет запрещенных тем в сотрудничестве с вами, мы не имеем ни перед одним государством обязательств, которые бы противоречили нашему сотрудничеству с США. Даже россияне нам всегда говорят о том, что нормальные отношения иметь с Западной Европой и США - это абсолютно приемлемо и нужно. Еще раз подчеркиваю: если на это будет добрая воля Соединенных Штатов, мы решим любые проблемы.

Скотт Роланд, временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Республике Беларусь:

Мы очень рады за прогресс, которого мы достигли здесь за последние два года. Вашингтон хотел, чтобы я вам передал: мы готовы и дальше сотрудничать с Беларусью, чтобы было хорошее будущее. Главное, чтобы территориальный суверенитет Беларуси и независимость были на самом высоком и крепком уровне.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы в этом можете не сомневаться. Независимость и суверенитет для меня как Президента и для белорусского народа - это святое. Это икона. Мы никогда не согласимся с тем, чтобы быть несуверенным государством. И, поверьте, мы все сделаем для того, чтобы таковым быть. Без всяких излишеств, без гвалта, какой-то помпы. Мы сделаем это красиво и спокойно, и мы всегда будем независимыми. Господь видит, что белорусский народ заслужил это своей историей

Дипотношениям Беларуси и США более двух десятилетий. Последнее время они вышли на новый уровень.

Президенты двух стран встречались в сентябре прошлого года в рамках визита Александра Лукашенко в Нью-Йорк для участия в Саммите ООН.

В свою очередь, в Беларуси за последние два года побывали межведомственная делегация и делегация конгрессменов. В марте этого года Президент Беларуси встречался с заместителем помощника Министра обороны США.

Две страны сотрудничают по вопросам обеспечения глобальной и региональной безопасности.

Что касается товарооборота, то по итогам прошлого года он составил чуть меньше 600 миллионов долларов. США является страной, которая активно вкладывает инвестиции в экономику Беларуси.