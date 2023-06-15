Лукашенко: ООН из цивилизованной диалоговой площадки превратилась в дипломатическое казино
Новости Беларуси. Беларусь выступает за многополярный, справедливый мир с гарантиями развития для всех стран. Об этом заявил Александр Лукашенко, обращаясь к послам иностранных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 15 июня, дипломаты из девяти дружественных стран вручили Президенту Беларуси верительные грамоты. Церемония состоялась во Дворце Независимости.
Беларусь заявляла и будет и дальше заявлять: мы мирное государство и готовы к сотрудничеству с любыми странами, которые дружественно настроены по отношению к нам. Это важно было еще раз подчеркнуть перед дипломатами на сегодняшней церемонии. Ведь иностранные СМИ про нашу страну часто распространяют фейки.
Лукашенко на церемонии принятия верительных грамот: трудно представить, что Минск был почти полностью разрушен.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы выступаем за многополярный, справедливый мир с гарантиями развития для всех стран без исключения. В это время Запад рушит систему европейской безопасности, созданную после Второй мировой войны. Организация Объединенных Наций из цивилизованной диалоговой площадки для разрешения споров и дискуссий о будущем развитии мира превратилась в дипломатическое казино, где заправляют западные воротилы. Пытаются затормозить развитие отдельных государств и целых регионов, а на границах с несогласными разворачивают ударные силы НАТО. Мы с таким раскладом категорически не согласны. И где все эти международные организации, которые это все видят, – ООН, ОБСЕ, Совет Европы, МВФ, Всемирный банк, когда нас уже третье десятилетие душат незаконными санкциями?
Одновременно в Украине интенсивную подготовку проходят националистические формирования, состоящие из мерзавцев всех мастей. На Западе открыто заявляют, что намерены использовать их для свержения вооруженным путем законной власти в Беларуси. Беларусь как самостоятельный и ответственный участник международного сообщества вносит существенный вклад в систему международной и региональной безопасности. Мы готовы вести диалог о сотрудничестве с любой страной, которая уважает выбор белорусского народа, признает суверенитет и независимость нашего государства.
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