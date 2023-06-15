Лукашенко: ООН из цивилизованной диалоговой площадки превратилась в дипломатическое казино

Новости Беларуси. Беларусь выступает за многополярный, справедливый мир с гарантиями развития для всех стран. Об этом заявил Александр Лукашенко, обращаясь к послам иностранных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 15 июня, дипломаты из девяти дружественных стран вручили Президенту Беларуси верительные грамоты. Церемония состоялась во Дворце Независимости.

Беларусь заявляла и будет и дальше заявлять: мы мирное государство и готовы к сотрудничеству с любыми странами, которые дружественно настроены по отношению к нам. Это важно было еще раз подчеркнуть перед дипломатами на сегодняшней церемонии. Ведь иностранные СМИ про нашу страну часто распространяют фейки. Лукашенко на церемонии принятия верительных грамот: трудно представить, что Минск был почти полностью разрушен.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы выступаем за многополярный, справедливый мир с гарантиями развития для всех стран без исключения. В это время Запад рушит систему европейской безопасности, созданную после Второй мировой войны. Организация Объединенных Наций из цивилизованной диалоговой площадки для разрешения споров и дискуссий о будущем развитии мира превратилась в дипломатическое казино, где заправляют западные воротилы. Пытаются затормозить развитие отдельных государств и целых регионов, а на границах с несогласными разворачивают ударные силы НАТО. Мы с таким раскладом категорически не согласны. И где все эти международные организации, которые это все видят, – ООН, ОБСЕ, Совет Европы, МВФ, Всемирный банк, когда нас уже третье десятилетие душат незаконными санкциями?