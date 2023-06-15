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Посол Мексики в России и Беларуси в Минске: «Нам надо заняться налаживанием контактов»

15 июня 2023 17:15
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Новости Беларуси. Беларусь выступает за многополярный, справедливый мир с гарантиями развития для всех стран. Об этом заявил Александр Лукашенко, обращаясь к послам иностранных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 15 июня, дипломаты из девяти дружественных стран вручили Президенту Беларуси верительные грамоты. Церемония состоялась во Дворце Независимости.

Гана, Иран, Корея, Мавритания, Мексика, Панама, Таджикистан, Таиланд, Эквадор. То, что будут знать о Беларуси в этих странах, теперь зависит от каждого из посланников этих государств. К примеру, посол Мексики Эдуардо Вильегас Мехиас говорит прямо, что о нашей стране за 10,5 тысячи километров знают мало. И этот пробел дипломат называет настоящим вызовом (в хорошем смысле).

Посол Мексики в России и Беларуси в Минске: «Нам надо заняться налаживанием контактов»-1

Эдуардо Вильегас Мехиас, Чрезвычайный и Полномочный Посол Мексики в России и Беларуси по совместительству:
Конечно же, какая-то торговля между нашими странами идет. Но я бы не назвал это серьезной торговлей. Как и взаимодействие во всех других сферах. Оно практически еще находится на зачаточной стадии. Поэтому нам надо понять, что Беларусь может предложить Мексике и наоборот. Нам надо заняться налаживанием контактов.

Посол Мексики в России и Беларуси в Минске: «Нам надо заняться налаживанием контактов»-3

Лукашенко на церемонии принятия верительных грамот: трудно представить, что Минск был почти полностью разрушен. Подробнее здесь.

# Международное сотрудничество # Виктория Ходосок

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