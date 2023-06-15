Посол Мексики в России и Беларуси в Минске: «Нам надо заняться налаживанием контактов»

Новости Беларуси. Беларусь выступает за многополярный, справедливый мир с гарантиями развития для всех стран. Об этом заявил Александр Лукашенко, обращаясь к послам иностранных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 15 июня, дипломаты из девяти дружественных стран вручили Президенту Беларуси верительные грамоты. Церемония состоялась во Дворце Независимости.

Гана, Иран, Корея, Мавритания, Мексика, Панама, Таджикистан, Таиланд, Эквадор. То, что будут знать о Беларуси в этих странах, теперь зависит от каждого из посланников этих государств. К примеру, посол Мексики Эдуардо Вильегас Мехиас говорит прямо, что о нашей стране за 10,5 тысячи километров знают мало. И этот пробел дипломат называет настоящим вызовом (в хорошем смысле).