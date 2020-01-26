«При сегодняшнем раскладе от Российской Федерации нас её цена уже не волнует». Экспертное мнение Сергея Мусиенко по вопросу нефти

Новости Беларуси. На планете все пропахло нефтью. С запахом и углеводородное противостояние между Минском и Москвой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Пустовой, корреспондент: Некоторые горе-предсказатели уверенное движение Беларуси вперед связывают с нефтью. Даже формулу вывели: нет нефти – нет Беларуси. Ошиблись.

Сергей Мусиенко, руководитель аналитического центра ECOOM:

Давали нам три месяца, три дня, три недели, три года. Как-то эти сроки менялись, но это постоянно присутствовало. Вопрос основный был, что задушат вас.

Нефтеперерабатывающие заводы – советское наследие. Закрыть их – значит, уволить тысячи людей. Разделить между пришлыми олигархами (своих-то нет) – значит, предать идею социальноориентированнного государства.

Евгений Пустовой:

Свои НПЗ мы не только сохранили, но модернизировали до европейского уровня. В соседней Украине подобные заводы акционированы и угроблены, а на всю большую Россию – только одно подобное нашим предприятие.

Сергей Мусиенко:

Своих нефтеперерабатывающих мощностей мало, и огромные потери идут. Мы ее перерабатываем и получаем другой доход. Вместо того, чтобы строить заводы или развивать в кооперации какие-то проекты, устраивают такой бандитский, я бы сказал, рейдерский... желание «отжать».