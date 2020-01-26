«При сегодняшнем раскладе от Российской Федерации нас её цена уже не волнует». Экспертное мнение Сергея Мусиенко по вопросу нефти

Новости Беларуси. На планете все пропахло нефтью. С запахом и углеводородное противостояние между Минском и Москвой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. На планете все пропахло нефтью. С запахом и углеводородное противостояние между Минском и Москвой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Некоторые горе-предсказатели уверенное движение Беларуси вперед связывают с нефтью. Даже формулу вывели: нет нефти – нет Беларуси. Ошиблись.
Сергей Мусиенко, руководитель аналитического центра ECOOM:
Давали нам три месяца, три дня, три недели, три года. Как-то эти сроки менялись, но это постоянно присутствовало. Вопрос основный был, что задушат вас.
Нефтеперерабатывающие заводы – советское наследие. Закрыть их – значит, уволить тысячи людей. Разделить между пришлыми олигархами (своих-то нет) – значит, предать идею социальноориентированнного государства.
Евгений Пустовой:
Свои НПЗ мы не только сохранили, но модернизировали до европейского уровня. В соседней Украине подобные заводы акционированы и угроблены, а на всю большую Россию – только одно подобное нашим предприятие.
Сергей Мусиенко:
Своих нефтеперерабатывающих мощностей мало, и огромные потери идут. Мы ее перерабатываем и получаем другой доход. Вместо того, чтобы строить заводы или развивать в кооперации какие-то проекты, устраивают такой бандитский, я бы сказал, рейдерский... желание «отжать».
Евгений Пустовой:
Конечно, 30-40 % оставим для российского сырья. Urals – самая некачественная, но самая близкая для наших НПЗ (к слову сказать, пока). Год, два, и там все – мировая цена, а может и выше. Надо быть готовыми.
Сергей Мусиенко:
При сегодняшнем раскладе от Российской Федерации нас ее цена уже не волнует, потому что она сопоставима с рыночной ценой мировой. Нам пути, отработать логистику поставок, и мы станем сильнее.
Евгений Пустовой:
Все соки пытаются выжать не только из проверенных партнеров, но и из нефтяных полей. Образно говоря, возделанными в том числе трудолюбивыми учеными, нефтяниками и строителями из Беларуси. Сначала «Дружбу» отравили грязной нефтью, а потом и ремонтировать отказываются. Труба дело с этими олигархами.
Сергей Мусиенко:
Молочные, сахарные, колбасные, газовые, нефтяные войны. Они происходили только потому, что превалирует личный интерес.
Кстати, будущее все же за атомной энергетикой. Вот и пытаются владельцы буровых снять последнюю пенку с нефти.
Сергей Мусиенко:
Мы строим атомную станцию, которую должны запустить, и будем меньше брать газа. Это тоже многих раздражает, потому что люди, у которых коммерческие интересы в газе, потеряют порядка 5 миллиардов кубических метров газа в год.