Александр Лукашенко – Си Цзиньпину: Известия о распространении коронавируса никого не оставили равнодушным в Беларуси

Новости Беларуси. Китай продолжает борьбу с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Количество заболевших увеличивается каждый час. К этому моменту 132 человека стали жертвами эпидемии.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дорогой друг, тревожные известия о распространении в Китае коронавируса никого не оставили равнодушным в Беларуси. От имени белорусского народа и от себя лично выражаю глубокие соболезнования семьям умерших, желаю скорейшего выздоровления всем заболевшим. Мы восхищаемся мужеством китайского народа и высокой эффективностью действий руководства КНР в борьбе с этим новым, не известным ранее опасным заболеванием.

Александр Лукашенко отметил, что с чувством солидарности и дружеской поддержки белорусская сторона приняла решение направить в Китай гуманитарный груз.

«Мы готовы и далее вас поддерживать в преодолении этих временных трудностей. Только скажи, что еще мы могли бы сделать для вас», – обратился Александр Лукашенко к Си Цзиньпину.

Белорусский лидер подчеркнул, что наша страна всегда будет надежным и преданным другом Великого Китая.

Тем временем, военный борт ИЛ-76 МД с грузом для Китая готовится вылететь из Минска. Оказать поддержку в борьбе с коронавирусом – личное поручение Александра Лукашенко. На борту – лекарственные препараты, средства дезинфекции и индивидуальной защиты (маски, халаты и перчатки), другие изделия медицинского назначения.

«Груз медицинского назначения». Беларусь окажет Китаю поддержку в борьбе с коронавирусом