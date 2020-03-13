Глава МВД рассказал, почему из-за коронавируса ушёл на карантин на какое-то время

Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял с докладом во Дворце Независимости Юрия Караева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко о коронавирусе в Беларуси: «Мы ничего не скрываем, чтобы не было паники»

Один из важных вопросов – ситуация с коронавирусом. Важный акцент разговора – личная ответственность. О ней Юрий Караев рассказал на собственном примере. Дело в том, что сын министра вернулся из Китая буквально за несколько дней до начала вспышки заболевания.