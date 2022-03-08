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Представитель России спрогнозировал тяжёлую работу в дальнейших переговорах с Украиной

08 марта 2022 09:45
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Об итогах российско-украинских переговоров в Беловежской пуще, которые прошли вечером 7 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча проходила в закрытом формате. Уже по ее окончанию украинской стороной было заявлено, что с точки зрения логистики гуманитарных коридоров результаты позитивные. Представитель России спрогнозировал тяжелую и последовательную работу в дальнейших переговорах с Украиной.

Очередной раунд состоится в самое ближайшее время.

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# Международная политика # Екатерина Забенько

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