МИД Турции: Лавров и Кулеба встретятся в Анталье 10 марта

Главы МИД России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба могут пообщаться на полях дипломатического форума в Анталье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ
Встречу анонсировали во внешнеполитическом ведомстве России. Ранее эту информацию озвучили в Анкаре, уточнив, что о переговорах на уровне министров договорились президенты России и Турции, общаясь недавно по телефону.
Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел Турции:
В четверг, 10 марта, надеемся, мы проведем эту встречу в Анталье. Мы надеемся, что эта встреча станет важной вехой. Мы надеемся, что эта встреча станет важным шагом на пути к миру и стабильности.
Предварительное согласие об участии в Дипломатическом форуме дала и Москва, и Киев. Ожидается, что она состоится в трехстороннем формате при посредничестве Турции.