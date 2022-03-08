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МИД Турции: Лавров и Кулеба встретятся в Анталье 10 марта

08 марта 2022 09:34
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Главы МИД России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба могут пообщаться на полях дипломатического форума в Анталье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Встречу анонсировали во внешнеполитическом ведомстве России. Ранее эту информацию озвучили в Анкаре, уточнив, что о переговорах на уровне министров договорились президенты России и Турции, общаясь недавно по телефону.

МИД Турции: Лавров и Кулеба встретятся в Анталье 10 марта-1

Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел Турции:
В четверг, 10 марта, надеемся, мы проведем эту встречу в Анталье. Мы надеемся, что эта встреча станет важной вехой. Мы надеемся, что эта встреча станет важным шагом на пути к миру и стабильности.

Предварительное согласие об участии в Дипломатическом форуме дала и Москва, и Киев. Ожидается, что она состоится в трехстороннем формате при посредничестве Турции.

# Международная политика # Сергей Лавров # Дмитрий Кулеба # Мевлют Чавушоглу # Фотофакт

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