МИД Турции: Лавров и Кулеба встретятся в Анталье 10 марта

Главы МИД России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба могут пообщаться на полях дипломатического форума в Анталье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Встречу анонсировали во внешнеполитическом ведомстве России. Ранее эту информацию озвучили в Анкаре, уточнив, что о переговорах на уровне министров договорились президенты России и Турции, общаясь недавно по телефону.