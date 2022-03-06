Вадим Елфимов: благодаря западным санкциям наша страна живет, развивается и процветает

Авторский взгляд на происходящие события от международного эксперта Вадима Елфимова.

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу хорошие новости? Вот очередная: послезавтра Международный женский день. Впрочем, скоро он уже не будет международным, ведь это праздник, когда мужчины всячески угождают женщинам, улыбаются им, дарят цветы, целуют в щечку, берут за ручку. В той же Америке и Европе все это харассмент. Запрещено! За это и в тюрьму можно сесть, особенно если судья гей или транссексуал. А еще может оказаться трансгендером, трансвеститом и бог знает кем еще. Вернее, бог-то как раз и не знает. Так что наслаждайтесь, дорогие наши женщины, редкой в Европе возможностью – на белорусской земле быть самими собой и получать от мужчин знаки внимания и поклонения. Еще одна хорошая новость: вот такая вот Европа опускает перед нами железный занавес. Мы очень испугались. Сами мы на это никогда бы не решились, а тут они по собственной воле – бац! – и избавили нас от необходимости созерцать все эти сложные отношения с приставкой «транс». Кстати, как и всегда в истории, железный занавес опускает именно Запад. Хотя потом, через много лет, когда все подзабудется, он с пеной у рта будет доказывать, что занавес опустили мы. Так что запомните, друзья, и через 30 лет рассмеетесь. Да и сам термин «железный занавес» придумал не кто иной, как Черчилль. Но вернемся к нашим современным делам. Точнее, к нашим европейским баранам. В добавление к железному занавесу они вводят против России и Беларуси санкции. Что в этом нового? А ничего. Белорусы живут под санкциями все годы своей независимости. И знаете, не вопреки, а именно благодаря западным санкциям наша страна живет, развивается и процветает.

Вадим Елфимов:

Я бы сказал, ненадолго возвращаясь к тематике 8 Марта, точно так же, как настоящего мужчину украшают шрамы, так любую страну украшают и делают весомей введенные против нее санкции. Потому что санкции заставляют быть по-настоящему самостоятельными, заставляют извлекать собственные резервы, думать, работать, и становиться эффективней. Как говорят те же американцы: «То, что нас не убивает, делает нас только сильнее!» В общем, санкции, введенные Западом против какой-то страны – это знак ее качества и шанс на ее самостоятельное развитие. Какие теперь самые бедные и недоразвитые страны в той же Европе? Да те, что как раз получали от Запада не санкции и рестрикции, а щедрую помощь и кредиты. И чем больше было этой «помощи», тем хуже стало странам-получателям – взгляните хотя бы на Украину. Там же и глянуть-то теперь просто не на что. Те же, на кого Запад посылал всевозможные проклятия и санкции, наоборот, только обретали и обретали мощь. Может, понимая это, замечая это, Запад свои последние санкции против России вводит с такой истерикой. И с маниакальной тщательностью алкоголика, который выносит из собственного дома все, вплоть до драных носков. Но где же он найдет старьевщика на такой вонючий товар? Остается Западу одно – спустить собственные штаны и таким импозантным видом пугать Россию. И вы знаете, дорогие телезрители, именно это Запад уже и делает. На наших глазах.

Вадим Елфимов:

Отставим в сторону эмоции и образность слога, перейдем к сухому экономическому анализу. Итак, Европа отказалась от российского газа и российской нефти. Нефть уже вернула себе исторический рекорд цены, перепрыгнув через 100 долларов за баррель. Напомню, это та самая цена, которая в начале 2000-х годов уже позволила России накопить богатство, которое она сегодня конвертировала и в свой промышленный рост, и в свое военное могущество. И этим вы, западники, хотите остановить Россию? Окститесь! Газа в европейских хранилищах уже осталось только на два месяца. Пройдут 60 дней, и что вы будете делать? Газ еще до запрета «Nord Stream 2» продавался выше 1 300 долларов. Какова цена будет уже весною? В 3, в 10, в 20 раз дороже? Вы будете закупать сжиженный газ по этим бешеным ценам у американцев? Но это ничуть не остановит Россию. «Газпром» буквально вчера зарегистрировал проектную документацию и приступает к строительству трубопровода «Сила Сибири – 2», чтобы переключить те месторождения, что работали раньше на Европу, теперь на Китай и всю огромную Азию. Так что европейцам дешевого российского газа больше не видать. При этом американцы против России таких санкций не вводят. Вам известно, дорогие европейцы, что Россия в прошлом году вошла в тройку основных поставщиков нефти в США? Мало того, Россия захватила почти четверть тамошнего рынка. Поехали дальше.