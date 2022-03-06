Политолог из Турции: Украина становится примером, что сотрудничество с США и Великобританией безопасности не приносит

На неделе состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с президентом Турции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Лидеры обсуждали ситуацию в центре Европы и, конечно, вопросы войны и мира. Так, Минск и Анкара сходятся в своих миротворческих целях и стремлении содействовать урегулированию украинско-российского конфликта. Турции важно восстановить мир на нашем континенте. Страна, расположенная в Азии и Европе, пытается и жить буквально на два берега. Анкара лавирует между Россией и Украиной, чтобы сохранить отношения с обоими партнерами, и занимает нейтральный статус. А значит, может в некотором роде претендовать и на непредвзятые оценки. О ситуации в Украине и о том, где корни этого конфликта, рассказал политолог из Турции Хусейн Эрман. Ольга Коршун, СТВ:

Как вы считаете, откуда тянется фитиль конфликта в Украине? «Без Беларуси и России обеспечить общеевропейскую безопасность невозможно»

Хусейн Эрман, политолог (Турция):

Без Беларуси и России обеспечить общеевропейскую безопасность невозможно. Американцы этого не достигнут. Тем более они больше разжигают войны, чем способствуют какой-то стабилизации. Это мы видим везде: и в Ираке, в Афганистане. Никакого они стабилизирующего фактора не принесли туда. Никакой демократии не принесли. Поэтому стоит задуматься европейцам в первую очередь, что для них готовят Соединенные Штаты Америки и Великобритания. Украина сейчас тоже для всех становится примером, что сотрудничество с Соединенными Штатами Америки и Великобританией никакой безопасности не приносит. Наоборот, давать себя использовать как таран – это тоже очень болезненно может потом отразиться. Надо вести такую политику, которая отвечает в первую очередь интересам собственного народа, а не чужим. Если позволите, можно привести пример. Допустим, есть завод «Мотор Сич». Многие инженеры с 2014 года уехали из страны. Это было убыточное предприятие. Китайцы предложили свои инвестиции. Если я не ошибаюсь, около 6 миллиардов долларов. Китай отправляет первый транш на эти инвестиции, что выгодно для Украины, чтобы возобновить там хорошее производство, сделать модернизацию на этом производстве. Но американцы там указывают пальцами, и Украина отказывается от этого проекта.

«Народы, которые не имеют собственного правления, оказываются в итоге втянуты в такой хаос» Хусейн Эрман:

Украина отказывается от своего торгового сотрудничества с Россией. Украина с Соединенными Штатами подписывает соглашение о сотрудничестве по поводу того, чтобы препятствовать созданию проекта «Турецкий поток» – газопровод. Украина, несмотря на то что имела дружеские, братские отношения с Беларусью, почему-то отправляет и обучала, так скажем, парамилитаристов по военным формированиям, которые участвовали в попытке цветной революции в 2020 году. Мы видим, что Украина сама по себе (украинское руководство) даже в рамках своих национальных интересов не могла действовать. То есть она везде, где ей выгодно, из-за того, что американцы на нее давили, она все свои торговые отношения, экономические отношения прерывала. К сожалению, народы, которые не имеют собственного правления, оказываются в итоге втянуты в такой хаос.