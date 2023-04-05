Двусторонние переговоры Лукашенко и Путина состоятся 5 апреля
Минск и Москва сверяют часы. Александр Лукашенко сегодня, 5 апреля, направится с рабочим визитом в Россию, где примет участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства и проведет встречу с Владимиром Путиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ожидается, что двусторонние переговоры лидеры проведут сегодня. Обсуждению подлежит широкий спектр вопросов белорусско-российской повестки. В том числе импортозамещение, углубление кооперации, развитие высокотехнологичных отраслей.
Главы государств также обменяются мнениями по актуальным темам международной повестки и принимаемым мерам по обеспечению безопасности. В четверг, 6 апреля, в Москве пройдет заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Участники мероприятия подведут итоги и обсудят совместную работу на предстоящий период. В повестку внесены вопросы выполнения основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы и союзных программ. Еще одна ключевая тема – разработка концепции безопасности Союзного государства.