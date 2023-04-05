Двусторонние переговоры Лукашенко и Путина состоятся 5 апреля

Минск и Москва сверяют часы. Александр Лукашенко сегодня, 5 апреля, направится с рабочим визитом в Россию, где примет участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства и проведет встречу с Владимиром Путиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что двусторонние переговоры лидеры проведут сегодня. Обсуждению подлежит широкий спектр вопросов белорусско-российской повестки. В том числе импортозамещение, углубление кооперации, развитие высокотехнологичных отраслей.