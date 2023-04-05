«Должны быть готовы нанести неприемлемый ущерб агрессорам». Почему Запад так остро реагирует на ядерное оружие в Беларуси?
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Несмотря на относительно сжатые временные сроки, Послание Александра Лукашенко в этом году затронуло необъятное множество тем. Но так или иначе, напрямую, иносказательно, косвенно все они были про мирную жизнь. Как сложно ее сохранить и легко потерять, что на это влияет субъективно и объективно. Насколько важно иметь царя в голове и лидера в государстве, когда жизнь бросила новый вызов.
Нельзя игнорировать то, что происходит вокруг: обстоятельства и условия расставляют приоритеты по-своему. Политический мир искрит в противоборстве друг с другом. И Президент подмечает, что именно люди отворяют дверь подобной беде. По объективным триггерам и субъективным причинам. Аналогично, как и они, но другие люди решают двери захлопнуть, когда и к ним постучат. Потому основной упор в нашем случае идет на безопасность по внешним и внутренним контурам. Ведь суверенность страны, защищенность людей и стабильный мир – это уже результат. Но путь к ним – всегда процесс.
«Я хочу обезопасить белорусское государство и обеспечить мир белорусскому народу! Своей историей, всем своим существованием мой народ этого заслужил. Под плеткой жить больше не хотим! И рабами не будем!», – исходя из этого фундаментального тезиса следует понимать остальные слова в обращении Президента. Основной фокус Послания – это мир, ценность спокойной жизни. Ценность жизни как таковой. Переговоры, уважение к личным границам других, созидание, добросовестный труд, необходимость беречь культуру и свою самобытность – вот его основная суть.
Алена Дзиодзина:
Однако комментарии зарубежных оппонентов выводят на первый план то, что замечают глаза врага – ядерное оружие. Потому как его присутствие нарушает их планы вторгнуться в нашу жизнь. Конфронтировать миру – это уже характерная философия, с которой часть политических игроков расстаться не могут. И ее формат воспринимает лишь язык силы. Однако есть в этом принципиальный нюанс – символичная сторона ядерного оружия в государстве, когда его присутствие носит больше иносказательный характер.
Язык силы сейчас более многосложен! Уже необязательно тыкать вилами в ребра агрессору. Достаточно, чтобы он просто знал, что у тебя эти вилы есть. А бока сами зачешутся. Это не тот случай, когда хочется спрашивать то у «Ясеня», то у «Тополя».
«Мы должны быть готовы нанести неприемлемый ущерб агрессорам. Если они будут знать, что ответ будет таким, который им неприемлем, они никогда сюда не ступят. Вот из чего я исхожу. У нас для этого все есть», – говорил глава государства о том, как одержать победу без боя. Если озадачиться этим вопросом заблаговременно.
Оттого зарубежная реакция на возвращение ядерного оружия в Беларусь – это, скорее, еще один повод изнутри уязвить белорусский народ, растревожив психологически. Либо же просто проекция их «коллективных» страхов.