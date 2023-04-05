«Должны быть готовы нанести неприемлемый ущерб агрессорам». Почему Запад так остро реагирует на ядерное оружие в Беларуси?

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Несмотря на относительно сжатые временные сроки, Послание Александра Лукашенко в этом году затронуло необъятное множество тем. Но так или иначе, напрямую, иносказательно, косвенно все они были про мирную жизнь. Как сложно ее сохранить и легко потерять, что на это влияет субъективно и объективно. Насколько важно иметь царя в голове и лидера в государстве, когда жизнь бросила новый вызов.

Нельзя игнорировать то, что происходит вокруг: обстоятельства и условия расставляют приоритеты по-своему. Политический мир искрит в противоборстве друг с другом. И Президент подмечает, что именно люди отворяют дверь подобной беде. По объективным триггерам и субъективным причинам. Аналогично, как и они, но другие люди решают двери захлопнуть, когда и к ним постучат. Потому основной упор в нашем случае идет на безопасность по внешним и внутренним контурам. Ведь суверенность страны, защищенность людей и стабильный мир – это уже результат. Но путь к ним – всегда процесс.

«Я хочу обезопасить белорусское государство и обеспечить мир белорусскому народу! Своей историей, всем своим существованием мой народ этого заслужил. Под плеткой жить больше не хотим! И рабами не будем!», – исходя из этого фундаментального тезиса следует понимать остальные слова в обращении Президента. Основной фокус Послания – это мир, ценность спокойной жизни. Ценность жизни как таковой. Переговоры, уважение к личным границам других, созидание, добросовестный труд, необходимость беречь культуру и свою самобытность – вот его основная суть.