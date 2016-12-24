Преданные государству люди: с каким настроем примется за работу новое руководство Администрации Президента

Важнейшие кадровые решения принял глава государства на этой неделе, прекратив всевозможные гадания на кофейной гуще – кто же станет руководителем Администрации Президента? С этого и начнем программу.

В Полоцке главную внутриполитическую новость недели восприняли без удивления. Здесь началась карьера Натальи Кочановой. Здесь ее индивидуальность и внутренний стержень заметили еще со студенческой скамьи.

Лилия Манжулина, начальник цеха водоподготовки УП «Полоцкводоканал»:

Уже с тех времен была видна ее активная жизненная позиция, доброжелательность, хороший настрой, позитивность. Это было и во времена института, и во времена работы на предприятии. Это о человеческих качествах.

Наталья Ивановна – из простой рабочей семьи, детство прошло в обычной полоцкой коммуналке. Отдушиной всегда был спорт: легкая атлетика, волейбол. После учебы в местном политехническом ВУЗе профессиональные пути Натальи Кочановой и Лилии Манжулиной еще пересекутся.

Лилия Манжулина:

Начинала она работать оператором пульта управления. Тогда это не было настолько современно, не было компьютеров, все было значительно проще. Но важность той задачи и ту функцию, которую мы выполняли нельзя переоценить. Потому что это обеспечение Полоцка питьевой водой.

Лилия Антоновна вспоминает: на полоцком водоканале Наталья Ивановна с коллегами была не разлей вода.

Лилия Манжулина:

Как специалист, могу сказать, можно было в любой момент в трудных ситуациях посоветоваться, обратиться. Никогда не было такого, чтобы Наталья Ивановна сказала: нет, разбирайтесь сами. Произвосдтвенно-технический отдел – это мозг предприятия.

Вячеслав Дурнов, председатель Новополоцкого городского Совета депутатов:

Здесь находится руководство города. Именно на этом месте и руководила городом Наталья Ивановна.

Здесь ее впервые сравнят с Тэтчер и станут называть «железной леди». Талант молодого руководителя не остался незамеченным. Из полоцкого горисполкома, где она курировала сферу ЖКХ, Кочанову пригласят возглавить город нефтяников. Не обойдется на посту мэра и без чисто женских акцентов – зал заседаний станет в тон гербу города.

Вячеслав Дурнов:

Дизайн этого зала был при участии Натальи Ивановны. Требовательность к себе давала ей право быть требовательной к подчиненным. Умение собрать команду единомышленников. Феноменальная память. Всех знала по имени, отчеству.

Очень скоро Новополоцк выйдет в лидеры северного региона по темпам роста промышленности и развитию здравоохранения, рождаемость превысит смертность, а во главу угла станет благоустройство города. Самый большой в стране детский садик, обновленный роддом и больница – настоящие подарки для горожан. А это развивающий центр для детей-инвалидов. Благодаря решению мэра здесь создали особую группу, которая стала спасательным кругом для особенных детей и их родителей.

Татьяна Вашкевич, заведующая отделением дневного пребывания для инвалидов Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Новополоцка:

Коррекционные центра заканчивали ребята. Некоторым было 16-17 лет. И этот год был выброшенным, они должны были находиться дома. Проблемы была для родителей. Было принято решение при территориальном центре, при отделении дневного пребывания для молодых инвалидов организовать целевую группу. То есть дать возможность родителям работать.

В потоке обращений граждан были и те, кто в лице мэра видели последнюю надежду. Полины 4 года жила в больнице. Девочка переставала дышать во сне. Спасла ее только операция, с которой помогла председатель горисполкома. Сейчас счастье для девочки – просто ходить в обычную школу.

В 2014 году имя Натальи Кочановой прозвучит на всю страну. Первая в истории суверенной Беларуси женщина вице-премьер. В правительство она придет решать как раз социальные вопросы, прихватив с собой талисман с родной земли.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Я привезла из Полоцка. Вы знаете, что это Святая Полоцкая земля и Преподобная Евфросиния Полоцкая, заступница, защитница, не только земли Полоцкой, но и всей нашей Беларуси. Это очень важно. И созвучно с теми вопросами, которыми мне и здесь придется заниматься.

Образование, медицина, спорт, занятость… Мягкая улыбка и стальной характер будут помогать решать важнейшие вопросы в масштабах страны. Без скидки на слабый пол.

Наталья Кочанова:

Бывали такие моменты, когда я вижу: ну никак, не сдвинешь его, я говорю: хороший мужик, но не орел.

Женский взгляд оказался еще и прогрессивным. Энергия, трудоспособность, умение работать в коллективе – востребованные качества руководителя на новом этапе развития вертикали власти.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наталья Ивановна – это опытный государственный деятель, я бы сказал, уже очень преданный человек нашему государству. Человек, пришедший снизу. Для меня это очень важно. Нам в Администрации Президента нужна не работа в стиле «я начальник – ты дурак», «я сказал – все остальные мнения побоку». Нам нужен тонкий, гибкий организатор.

Администрация Президента – по сути, политический штаб. И его ждут реформы. Новые подходы в ближайшее время предстоит разработать Наталье Кочановой. Госаппарат должен быть мощным экспертным центром при Президенте. При этом показать пример оптимизации. Кроме того, вывести на новый уровень диалог с людьми.

Александр Лукашенко:

Люди обращаются сюда, как в последнюю инстанцию. Потом – только к господу богу. И как мы работаем? Мы отправляем, как в советские времена, заявления граждан тем, на кого они жалуются – на местные органы власти. Вот тут надо фильтровать. Отфутболивать нельзя. Уделите этому направлению серьезное внимание. Если нужно, поменяйте там весь состав, который занимается бюрократической работой.

Правой рукой Натальи Качановой станет занимавший до этого пост первого вице-президента Национального олимпийского комитета Максим Рыженков. Курировать ему предстоит в том числе идеологию, в которой спорт – одно из ключевых звеньев.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Президентом поставлена задача, чтобы эта идеология не была такой кондовой, что ли, тех времен, которые, может, мы и не хотим вспоминать, а чтобы она была обращена в будущее и соответствовала тому пониманию молодого динамично развивающегося белорусского государства, о котором мы говорим. И в нее должны быть вовлечены как все сферы общества, так и, собственно говоря, она должна быть понятна людям, принимаема людьми и для людей.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Республики Беларусь:

Я думаю, что термин «обновление» сейчас как никогда становится актуальным для нашей системы госорганов в целом. Не зря сегодня во время кадровых назначений Президент очень много внимания уделил именно вопросам оптимизации. Что касается непосредственно Администрации, то в первую очередь Президент хочет видеть здесь преданных государству людей, способных и желающих работать. Именно таким должен быть работник Администрации Президента и в целом госслужащий, над поднятием статуса которого Президент сегодня тоже поручил подумать и поработать отдельно.

Полномочия пресс-секретаря Президента также расширятся. Новый руководитель и в Службе безопасности Президента. Андрей Павлюченко возглавлял одно из управлений в этой структуре. Профессионал с железной исполнительностью, как о нем отозвался Президент. И это качество должно быть в стиле управленца не только в погонах.

Александр Лукашенко:

Мне нравится его железная исполнительность. Надо брать пример. У нас этого не хватает. Не столько в Службе безопасности, сколько и в других подразделениях. С будущего года это качество в стиле работы любого руководителя – это главный вопрос. Исполнительность. Договорились? Принял Президент решение – это должно быть исполнено, чего бы вам это не стоило. Ваша дисциплинированность, поведение – это лицо Президента.

Возвращаясь к новому руководству Администрации, пригодится Наталье Кочановой и опыт, накопленный в правительстве, и привычка докопаться до сути проблемы. А вот одно из хобби у нового тандема у руля Администрации Президента, похоже, общее.

Планами на развитие велодвижения Максим Рыженков с нашей съемочной группой поделится позже. А пока экс-первого вице-президента НОКа мы встретили во Дворце спорта.

Яна Шипко, корреспондент:

Приятно Вас видеть на спортивном объекте, Вы планируете остаться играющим тренером? Не отходить от спортивной жизни страны?

Максим Рыженков:

Идеологии без спорта ее нет, он формирует основы этой идеологии. Ничто так не цементирует общество, как победы, как радость за наших спортсменов, которые побеждают. Ничто так не цементирует чувство единения, как проводимые в нашей стране международные мероприятия спортивные, флаги, шапки с надписью «Беларусь». Гордость за страну. И по новой должности буду внимание уделять спорту. Я здесь, а не на матче КХЛ, важно, чтобы ростки молодого спорта, люди, которые за этим стоят, тренеры, родители ощущали поддержку. Ничто не должно меняться в связи с кадровыми перестановками, перемещением лиц, которые занимались развитием спорта.

Для Максима Владимировича работа в Администрации – возвращение. Уже возглавлял управление внешней политики. За плечами – и дипломатическая карьера, и спортивное прошлое.

Яна Шипко:

Даже во время интервью не хватает потолка, рост такой у вас баскетбольный, баскетбольное прошлое у Вас за плечами, гребля. Какой вид спорта сейчас Ваш конек?

Максим Рыженков:

Хочу попытаться найти время в рабочем графике на баскетбол.

Яна Шипко:

Есть какие-то спортивные планы, может, физкультминутку в Администрации введете?

Максим Рыженков:

Парковку для велосипедов сделал бы! Если мы позиционируем себя как молодое, современное, европейское, динамичное гос-во, мы должны быть и таковыми по своей сути. Посмотрите на европейских чиновников, все подтянуты, выдержаны, здоровый образ жизни. Посмотрите на Президента. Он дает всем сегодня пример: каким надо быть государственному чиновнику, причем самого высокого уровня.

В тандеме с Натальей Кочановой им предстоит и следить за выполнением поручений главы государства. Из того, что на повестке – выход на уровень средней зарплаты по 500$, либерализация бизнес-сферы и реформы в ЖКХ, образовании и агропромышленной сфере.

Максим Рыженков:

У меня очень оптимистичное настроение. Я Наталью Ивановну уважаю как человека и очень ценю как специалиста. Я рад работать с ней в одной команде. Президент задачи поставил: Администрация должна быть экспертным штабом единомышленников и работа должна быть командной. Правда, когда принято решение, демократия заканчивается. Я приверженец такого подхода.

А такой по-спортивному энергичный настрой на старте – хороший знак. Ведь новые подходы нового руководства президентской Администрации примером послужат и другим органам власти.