Пусть в новом году сбудутся самые заветные мечты: поздравление Президента на Главной елке

Новости Беларуси. Большой благотворительный праздник объединил 23 декабря во Дворце Республики больше 2000 ребят.

Главная елка страны стала кульминацией акции «Наши дети».

Приглашение на новогоднюю сказку получили малыши из многодетных и неполных семей, воспитанники домов-интернатов, дети с особенностями здоровья, а также победители олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований.

По традиции, новогоднее настроение с детьми разделил Александр Лукашенко.

Что пожелал юным белорусам глава государства и какие сюрпризы ожидали маленьких участников большого новогоднего праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разноцветные игрушки, свечи и хлопушки… За каждым движением сказочных персонажей дети следят, затаив дыхание. Возле главной елки не поверить в чудо, кажется, невозможно. Мальчишки и девчонки даже придумали новую традицию. Говорят, если здесь загадать желание – оно обязательно сбудется.

Красочный праздник для детей взрослые готовили ни один месяц. Одну только елку наряжали несколько дней. Впрочем, и ребята к этому дню готовились не меньше. За новогодними чудесами кто-то проехал несколько станций на метро, а кто-то преодолел путь в сотни километров.

Анна Лещенко:

В таком платье ходили дамы в Пушкинские времена, а завтра буду в таком я.

Аня знает: сегодня ее наряд будет точь-в-точь, как в сказке. Платье должно быть непременно шелковым, а длинная юбка красиво развеваться в танце. Девочка гордо показывает грамоты и медали. Первое место в международных соревнованиях по танцам – еще одна победа в копилке школьницы. Билет на Главную елку не достался бы ни за что, учись она плохо. Успехам десятилетней девочки позавидует даже взрослый.

Более того, Аня лично знакома с президентом Сербии и первой леди КНР,

теперь же осуществилась очередная детская мечта: она попадет на Главную елку страны и познакомится лично со своим Президентом.

Анна Лещенко:

Радуюсь, что меня пригласили на такое важное мероприятие. Мне очень сильно помогли родители: они водят меня на разные занятия, по танцам, по фортепиано, по французскому.

Юные гости президентской елки – отличники в учебе и рекордсмены в спорте. Даже среди веселья и танцев Алексей Зубрицкий сохраняет серьезность. Будущий математик стремился попасть на этот праздник целый год: прилежно учился, побеждал в олимпиадах. Все для того, что бы услышать ответ на свой главный вопрос.

Алексей Зубрицкий:

Я хочу поинтересоваться у Лукашенко, как будет развиваться страна в ближайшие годы.

Елка во Дворце Республики – главный детский новогодний праздник. Но самое ценное здесь вовсе не яркие костюмы, а атмосфера добра и дружбы. Это ведь еще один из аккордов благотворительной акции «Наши дети». На главный детский праздник страны в первую очередь приглашены те, для кого внимание и любовь – особенно важны.

Поздравить ребят Президент приехал лично.

Обращаться к детям – дело непростое. Впрочем, главные слова, сказанные от души, понятны всем без исключения. Александр Лукашенко подчеркнул: в праздничные дни важно, что бы тепло и забота постучались в двери абсолютно всех детей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

К нам пришли самые долгожданные зимние праздники. Это особое время, когда хочется сделать что-то доброе, подарить окружающим радость и хорошее настроение. В этот период мы посещаем в стране каждого ребенка. Взрослые люди, начиная от Президента и заканчивая представителями властей, крупного и мелкого бизнеса.

Все идут к детишкам с подарками, поздравляют их.

Из года в год этой акции, имя которой «Наши дети», проходит множество мероприятий. Все больше людей из разных уголков страны стараются внести свой вклад в это важно и благородное дело, чтобы мир вокруг наст стал лучше, а счастливых улыбок было как можно больше.

«Наши дети» – коллективное белорусское доброе дело.

Вот уже почти 20 лет представители министерств и ведомств, бизнеса и промышленности дарят подарки и поздравляют ребят, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

В 2016 году праздник пришел более чем к 12 тысячам мальчишек и девчонок.

Елена Лысенко:

Мне тут нравится больше всего: елка, огоньки красивые. Чувствую себя как дома.

Дети – будущее страны. Именно от сегодняшних зрителей зависит, какой будет Беларусь через 20, 30, 40 лет. Надежды ребята подают большие. Если сложить награды всех сидящих в этом зале, блеск золотых медалей наверняка затмит свет софитов.

Андрей Гончаренко:

Я выиграл международную конференцию, первое место взял, олимпиада по математике.

Михаил Свистунов:

Я занимаюсь олимпиадами по техническому труду.

Еще совсем юные, они уже не раз поражали своими научными знаниями жюри международных олимпиад, покоряли спортивные и музыкальные Олимпы. Детям, которые готовы добиваться своих целей, в Беларуси, что называется «открыты все дороги».

Александр Лукашенко:

Вы можете освоить любой вид спорта. Вы можете быть хорошими музыкантами, заниматься изобразительным искусством, постигать любое направление культуры в нашей стране. Для этого созданы необходимые условия. Просто нужно захотеть вам и вашим родителям. И наши педагоги научат вас всему тому, чего вы хотите.

Мы, взрослые, всегда поможем вам в этих добрых начинаниях.

Если у вас не получилось с первого раза, идите вперед: получится завтра или послезавтра. Но ни в коем случае не останавливайтесь. Поставив перед собой цель, добивайтесь этой цели.

До начала сказочного представления Александр Лукашенко пожелал юным гостям бала, чтобы дружба, мир и взаимопомощь помогали одерживать победы.

Александр Лукашенко:

Мне как Президенту страны очень хочется, чтобы вы, ребята, счастливо и дружно жили в окружении родных и близких, с оптимизмом смотрели в будущее, верили в лучшее. И главное, чтобы вы всегда любили свою родину, заботились о её благосостоянии, ценили мир и согласие, которые царят у нас. Для этого вы должны хорошо учится, трудится, помогать старшим – родителям, учителям, воспитателям.

Пусть в новом году сбудутся самые заветные мечты, ваши мечты, а ваши родители, педагоги гордятся вашими достижениями.

Будьте счастливы! С наступающим Новым годом!

Самая зрелищная часть праздника, безусловно, сказочное представление. Причем каждый год зрителей радуют авторской премьерой.

Юлия Бешанова, СТВ:

Сегодня здесь не поверить в чудо здесь просто невозможно. В зале более 2500 мальчишек и девчонок из всех уголков страны. А на сцене – самое настоящее новогоднее чудо. Создатели музыкального спектакля «Хрустальная мелодия» удалось практически невозможное: соединить добрые новогодние истории с современными спецэффектами. А в конце добро обязательно побеждает зло.

Почти полтора часа волшебного путешествия в страну новогодних сказок. Все, что происходило на сцене, могло случиться только под Новый год.

Герои сказки поймут, что самое сильное в мире – это доброе сердце и родительская любовь

И какой новый год без подарков. Впрочем, без сюрприза не ушел и глава государства: дети подарили Президенту новогоднюю красавицу елку и волшебный сундук с 12 месяцами. Все это юные мастера сделали собственными руками.

А праздник будет продолжаться. Главная елка ждет зрителей все новогодние праздники: за это время во Дворце Республики побывают тысячи детей. А за первых гостей праздника, лучше них самих сегодня говорили улыбки на лицах. Все понравилось так сильно, что новогоднее желание теперь будет только одно: вернуться сюда еще раз.