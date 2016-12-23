На Главной ёлке страны дети подарили Президенту главный символ Нового года и сундук с 12 месяцами

Новости Беларуси. Новогодний хоровод закружил сегодня более 2 тысяч ребят со всей страны.

Главная ёлка зажглась во Дворце Республики и по традиции стала кульминацией благотворительной акции «Наши дети».

В эти минуты праздник во Дворце Республики продолжается. В зрительном зале – дети-сироты, ребята из многодетных семей, воспитанники домов-интернатов, а также победители олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований.

По традиции новогоднее настроение с детьми разделил Президент.

До начала сказочного представления Александр Лукашенко пожелал юным гостям благотворительного бала, чтобы дружба, мир и взаимопомощь помогали одерживать победы.

Глава государства отметил, что в Беларуси создаются все условия, чтобы дети могли раскрыть свои способности и таланты.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

К нам пришли самые долгожданные зимние праздники. Это особое время, когда хочется сделать что-то доброе, подарить окружающим радость и хорошее настроение. Нам с вами в этом году повезло – до Нового года ещё неделя, а мы начинаем уже праздновать этот Новый год и будем праздновать его, наверное, до 7 января включительно, когда закончатся рождественские праздники.

Это большой период в вашей годовой деятельности.

Я очень хочу, чтобы вы встретили этот замечательный праздник счастливыми, чтобы каждый ребёнок получил любовь и заботу всех нас – взрослых людей.

Мне как Президенту страны очень хочется, чтобы вы, ребята, счастливо жили в окружении родных и близких, с оптимизмом смотрели в будущее, верили в лучшее. А если у кого-то это не получается, вы должны знать – в стране очень много добрых, отзывчивых людей, которые никого не оставят в беде.

И главное, чтобы вы всегда любили свою родину, заботились о её благосостоянии, ценили мир и согласие, которые царят у нас,

для этого вы должны хорошо учится, трудится, помогать старшим – родителям, учителям, воспитателям. Пусть в новом году сбудутся самые заветные мечты, ваши мечты, а ваши родители, педагоги гордятся вашими достижениями. Словом, пусть ваша мечта каждого станет мечтой ваших родителей, ваших друзей, ваших учителей. Будьте счастливы! С наступающим Новым годом!

Самая зрелищная часть праздника – новогодняя сказка. Традиции главной елки страны не меняются. А вот спектакль – каждый раз сюрприз. В этом году ребят снова ждала премьера – авторский мюзикл под названием «Хрустальная мелодия».

Это трогательная история, произошедшая в городе мастеров с маленьким скрипачом Янкой. Ему придётся преодолеть испытания, подружиться со сказочными персонажами, создать хрустальную скрипку и победить огромного дракона. Герои сказки поймут,

что самое сильное в мире - это доброе сердце и родительская любовь.

И какой Новый год без подарков. Все дети получили угощения. Без сюрприза не ушел и глава государства:

дети подарили Президенту новогоднюю елку и волшебный сундук с 12 месяцами.

Все это юные мастера сделали собственными руками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.