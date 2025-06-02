Для чего Россия проводит «тупиковые переговоры с украинцами»? Мнение независимого военного эксперта

Стратегия России и Украины, ход переговоров делегаций. Что происходит в регионе и какой стратегии придерживаются две стороны конфликта? На площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить, какова роль Беларуси и почему посылаемые нами сигналы игнорируются милитаристской Европой.

Александр Алесин, независимый военный эксперт:

Для чего Россия проводит переговоры с украинцами? Совершенно тупиковые. Для того, чтобы угодить Трампу? Нет. Я думаю, что это прежде всего для мирового общественного мнения.

Мы знаем, что Китай выступает за мир в Украине, Индия выступает за мир в Украине, в ШОС многие выступают за мир в Украине.

То есть Россия проводит эти переговоры ради своих сторонников и союзников, чтобы показать свой миролюбивый характер. Точно так же и мы ведем себя прилично, соблюдаем нормы международного права и даже иногда бежим впереди паровоза, когда можно не приглашать наблюдателей на учения, а мы приглашаем.