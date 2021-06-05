Сергей Нарышкин: действия западных стран по-настоящему агрессивные

Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки России:

Те действия, прежде всего западных стран, западных государств – это, конечно, все элементы гибридной войны, агрессивные действия. Потому что термин «недружественные шаги» очень мягкий, я пользуюсь более решительной терминологией. Это по-настоящему агрессивные действия, которые направлены против суверенитета наших двух государств. И мы с этим, конечно, мириться не будем. Свое право на суверенное развитие, на выбор своего самобытного пути развития мы будем защищать и этому следовать.