Посол КНР в Беларуси: мы, конечно, выступаем против односторонних санкций в отношении Беларуси

Новости Беларуси. Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Се Сяоюн 23 июня отметил, что насчет Беларуси у Китая однозначная позиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жители Поднебесной выступают против таких жестких мер..

Се Сяоюн, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси:

Мы поддерживаем все усилия Беларуси, направленные на защиту своего суверенитета, независимости, безопасности и развития. Мы выступаем против вмешательства извне во внутренние дела Беларуси. Мы уважаем путь, выбранный белорусским народом в соответствии со своими особенностями. Мы, конечно, выступаем против тех односторонних санкций в отношении Беларуси. Это нарушает Устав ООН и международное право.

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