Граничат с объявлением экономической войны. Мария Захарова о санкциях ЕС в отношении Беларуси

Новости Беларуси. Санкции ЕС в отношении Беларуси граничат с объявлением экономической войны. Об этом заявила 23 июня на брифинге официальный представитель МИД России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Санкции ЕС в отношении Беларуси граничат с объявлением экономической войны. Об этом заявила 23 июня на брифинге официальный представитель МИД России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как подчеркнула Мария Захарова, цель ограничительных мер, которые вводятся против суверенного государства, – намеренно снизить уровень жизни простых граждан.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России:
ЕС творит беззаконие. Так не пойдет. Подменяя верховенство права на некие правила, они обесценили собственные претензии на роль блюстителя права.
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