Граничат с объявлением экономической войны. Мария Захарова о санкциях ЕС в отношении Беларуси

Новости Беларуси. Санкции ЕС в отношении Беларуси граничат с объявлением экономической войны. Об этом заявила 23 июня на брифинге официальный представитель МИД России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.