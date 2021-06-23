Виктор Хренин: сегодня идёт глобальная прокси-война, а те, кому это выгодно, стараются остаться в тени

Новости Беларуси. В мире разворачивается глобальная прокси-война, а те, кому это выгодно, стараются остаться в тени. Такое заявление сделал министр обороны Беларуси, выступая на Московской конференции по международной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению Виктора Хренина, международные структуры, в частности ООН и ОБСЕ, стали заложниками государств-спонсоров, а многие страны торгуют своим суверенитетом, на что Беларусь никогда не пойдет.

Также глава нашего оборонного ведомства отметил: гибридная война, развернутая против Беларуси, наносит основной удар по экономике, при этом республика является плацдармом для сражения западной цивилизации за богатства России. Однако наша страна готова вносить свою лепту в предотвращение и урегулирование любых конфликтов. Беларусь усилит региональную группировку войск с Россией, будет развивать интеграцию в Союзном государстве, ОДКБ – заявил Виктор Хренин.