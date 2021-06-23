Виктор Хренин: вскрыты доказательства причастности к устранению главы белорусского государства американских госструктур

Новости Беларуси. Беларусь усилит региональную группировку войск с Россией, будет развивать интеграцию в Союзном государстве, ОДКБ и ЕАЭС. Об этом, выступая на Московской конференции по международной безопасности, заявил министр обороны нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению Виктора Хренина, международные структуры, в частности ООН и ОБСЕ, стали заложниками государств-спонсоров, а многие страны торгуют своим суверенитетом, на что Беларусь никогда не пойдет. В мире разворачивается глобальная прокси-война, а те, кому это выгодно, стараются остаться в тени. Технологии и социальные сети стали новым видом оружия, которое направляют в том числе против Беларуси.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Мы четко видим: идет очередной передел мира. Мы понимаем, что Республика Беларусь, как и другая любая страна, – это лишь разменная фигура в большой игре за великую перезагрузку, мы плацдарм для сражения за богатства России. И нас не оставят в покое в глобальной борьбе за контроль над планетой. С большой вероятностью можно прогнозировать, что в посткоронавирусный период борьба обострится. Сильные мира сего чувствуют свою безнаказанность, не брезгуют преступить традиционные красные линии. Данное явление можно назвать государственным терроризмом. Буквально пару месяцев тому назад Республика Беларусь также столкнулась с аналогичным феноменом. В ходе совместной операции белорусских и российских спецслужб была пресечена подготовка мятежа с физическим устранением главы белорусского государства и членов его семьи. Причем на сегодняшний момент в ходе следствия вскрыты неопровержимые доказательства причастности к этому американских государственных структур.