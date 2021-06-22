Прямой эфир

Михаил Орда: для тех, кто призывает и вводит экономические санкции, мы не люди, а всего лишь пешки

22 июня 2021 17:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Пока белорусы отмечают 22 июня под знаком памяти и скорби, европейская коалиция синхронно с США, Великобританией и Канадой нанесли очередной санкционный удар. ЕС дополнил «черный список» в отношении белорусских граждан и юридических лиц. Он затронет 8 предприятий и 78 граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Орда: для тех, кто призывает и вводит экономические санкции, мы не люди, а всего лишь пешки-1

Вот комментарий Федерации профсоюзов Беларуси, ведь подобная политика – это прежде всего удар по интересам простых людей. Председатель объединения обратился к международному сообществу с призывом оглянуться на историю и сделать выводы, к чему приводят такие необоснованные политические шаги.

Михаил Орда: для тех, кто призывает и вводит экономические санкции, мы не люди, а всего лишь пешки-4

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Для тех, кто призывает и вводит экономические санкции, мы, белорусы, не люди. Мы для них всего лишь пешки. Ради своих амбиций они готовы жертвовать миллионами судеб граждан нашей страны. Их не волнует то, что люди могут остаться без работы, без заработной платы. Их не волнует то, что наши родители могут остаться без пенсий, а мамы с детьми могут остаться без пособий. Им безразлично, что кто-то может лишиться дорогостоящего лечения или хорошего образования.

Вы подрываете сегодня не только экономику Беларуси. Вы сегодня подрываете устоявшийся мировой порядок и, по сути, играете миллионами человеческих жизней и человеческих судеб. Хотите побольнее ударить по простому белорусу, чтобы вызвать хаос, недовольство и разруху? Вы должны понимать, что белорусы выстоят, но этот факт циничного отношения к людям и агрессивного вашего поведения в подавлении страны навсегда остается в истории и на вашей совести.

Михаил Орда: для тех, кто призывает и вводит экономические санкции, мы не люди, а всего лишь пешки-7

Читайте также:

Наталья Кочанова: мы все обращаемся с воззванием к мировому сообществу. Прекратите это безумие!

МИД Беларуси о новых санкциях: это граничит с объявлением экономической войны

Китай выступил против санкций ЕС по Беларуси

# Санкции # общество # Михаил Орда # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Родственники ждут своего героя, которого нет». Что можно увидеть на выставке ВОВ в Смолевичском районе
22 июня 2021 16:56

«Родственники ждут своего героя, которого нет». Что можно увидеть на выставке ВОВ в Смолевичском районе

Ігар Марзалюк: беларуская нацыяналістычная эліта таго часу ў пераважнай большасці зрабіла стаўку на Адольфа Гітлера
22 июня 2021 16:48

Ігар Марзалюк: беларуская нацыяналістычная эліта таго часу ў пераважнай большасці зрабіла стаўку на Адольфа Гітлера

БРСМ: кто забывает историю, для того она повторяется, поэтому очень важно для молодёжи думать и знать
22 июня 2021 16:47

БРСМ: кто забывает историю, для того она повторяется, поэтому очень важно для молодёжи думать и знать