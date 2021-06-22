Михаил Орда: для тех, кто призывает и вводит экономические санкции, мы не люди, а всего лишь пешки

Новости Беларуси. Пока белорусы отмечают 22 июня под знаком памяти и скорби, европейская коалиция синхронно с США, Великобританией и Канадой нанесли очередной санкционный удар. ЕС дополнил «черный список» в отношении белорусских граждан и юридических лиц. Он затронет 8 предприятий и 78 граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вот комментарий Федерации профсоюзов Беларуси, ведь подобная политика – это прежде всего удар по интересам простых людей. Председатель объединения обратился к международному сообществу с призывом оглянуться на историю и сделать выводы, к чему приводят такие необоснованные политические шаги.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Для тех, кто призывает и вводит экономические санкции, мы, белорусы, не люди. Мы для них всего лишь пешки. Ради своих амбиций они готовы жертвовать миллионами судеб граждан нашей страны. Их не волнует то, что люди могут остаться без работы, без заработной платы. Их не волнует то, что наши родители могут остаться без пенсий, а мамы с детьми могут остаться без пособий. Им безразлично, что кто-то может лишиться дорогостоящего лечения или хорошего образования.

Вы подрываете сегодня не только экономику Беларуси. Вы сегодня подрываете устоявшийся мировой порядок и, по сути, играете миллионами человеческих жизней и человеческих судеб. Хотите побольнее ударить по простому белорусу, чтобы вызвать хаос, недовольство и разруху? Вы должны понимать, что белорусы выстоят, но этот факт циничного отношения к людям и агрессивного вашего поведения в подавлении страны навсегда остается в истории и на вашей совести.