После визита Александра Лукашенко в Китай в индустриальном парке «Великий камень» появится 4 новых резидента

Новости Беларуси. Строительство высокоскоростной железной дороги, помощь в модернизации нефтеперерабатывающих заводов и безвизовый режим до 30 дней. Это лишь часть проектов, которые о которых говорили в ходе прошедшего визита Александра Лукашенко в Китай. Из Пекина белорусы вернулись с солидным пакетом подписанных контрактов. Они охватили едва ли не все сферы жизни белорусов. Анастасия Иванникова подвела итоги переговоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Иванникова, СТВ:

В Пекине прошел исторический форум. Почти 70 стран выступили «за» сотрудничество в рамках инициативы «Один пояс – один путь», а потом поставили подписи под итоговым соглашением.

На него прибыли лидеры 29 стран, а участниками стали делегации более чем из 100. Для Александра Лукашенко это был десятый визит в Китай. Белорусский Президент одним из первых получил приглашение на форум «Один пояс – один путь». Как-никак, первыми в Европе и одними из первых в мире поддержали эту инициативу. Китай такое доверие оценил, подтверждает это и дружеский прием. Даже на церемонии открытия форума белорусский Президент был по правую руку от китайского лидера. Шелковый путь китайцы изобразили и на памятной марке, на которую местную почту как раз и вдохновил прошедший саммит. А ведь эта инициатива не только создает новые точки роста. Сейчас мы участвуем в двух из четырех основных проектов Шелкового пути, географическое положение предопределило. А теперь в Беларуси может появиться и высокоскоростная железная дорога, Китай готов помочь в этом. Уже сегодня этот путь основной при перевозке грузов.

Иван Гончаров, руководитель департамента мультимодальных перевозок логистической компании:

При классическом пути доставки «море+авто» через прибалтийские порты сроки могут варьироваться от 45 до 60 дней, то

железной дорогой из определенных точек Китая можно доставить за 14 дней. Кстати, после визита в «Великом камне» плюс 4 резидента: геотермальные разработки и светодиодная продукция из провинции Гуандун. Как раз о нашей «жемчужине» подробно расскажет белорусский Президент уже на заседании круглого стола. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Он строится как город будущего – экологичный, инновационный и комфортный для работы и жизни. Глубина проекта в том, что совместно мы создаем не только инфраструктуру, но и законы, по которым развивается эта узловая площадка экономического пояса «Шелкового пути». Поля саммита стали хорошей площадкой для двусторонних встреч. Александр Лукашенко провел переговоры с премьер-министром Пакистана, президентом Турции, встретился с руководством ряда стран Африки, Азии, Европы и Латинской Америки. Была встреча и с Си Цзиньпином. Китай готов помочь в завершении модернизации нефтеперерабатывающих заводов. Возможно, ворота откроют для туристов. Оценить в Поднебесной успели и наши продукты питания: сладости, говядину, свинину и даже черную икру.

Евгений Введенский, директор выставочного унитарного предприятия «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты:

По результатам января-февраля этого года экспортировано продукции на сумму около 70 миллионов долларов.

Это почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Александр Субботин, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь – директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора:

Я думаю, что вся линейка молочной продукции будет присутствовать – от сухого молока до кисломолочной продукции (сметаны, творога). В итоге на поставку белорусской молочки в ходе визита соглашение подписали. А еще контракт о создании совместного центра по поддержке молодых бизнесменов. Проинвестируют и производителей техники.

Дмитрий Зикрацкий, юрист, бизнес-консультант:

Между Республикой Беларусь и Китаем существует очень много соглашений, которые помогают ведению бизнеса. Это соглашение во избежание двойного налогообложения, о защите инвестиций, о правовой помощи.