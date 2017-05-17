Беларусь и Китай могут установить взаимный безвизовый режим на 30 дней

Новости Беларуси. Беларусь и Китай изучают возможность взаимного введения безвизового режима до 30 дней. Эта тема обсуждалась на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с Председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

Сейчас между странами действует безвизовый режим для владельцев дипломатических или служебных паспортов, а также туристических групп. Кроме того, есть договоренности о кратких поездках в некоторые города Китая.

КНР также входит в список 80 стран, гражданам которых можно пребывать в Беларуси без визы в течение пяти дней. Согласно статистике, китайцы – наиболее активные и тратящие туристы в мире. Только в прошлом году около 120 миллионов человек выехали за пределы страны, из них 50 миллионов посетили европейские государства.

В Беларусь ежегодно приезжают всего лишь несколько тысяч граждан КНР, однако половина из них пребывает в стране более месяца. Упрощение визовых формальностей, безусловно, привлечет больше гостей из Поднебесной в нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.