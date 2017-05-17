Беларусь и Китай подписали соглашение о развитии международных перевозок

Новости Беларуси. Транспортный коридор экономического пояса Шелкового пути будут шире использовать Беларусь и Китай. Правительства обеих стран подписали соглашение о развитии международных перевозок. Речь о более тесном сотрудничестве в использовании железнодорожной, авто- и авиаинфраструктуры. Документ предполагает содействие со стороны государства в доступе предприятий на международный рынок услуг и в развитии складской логистики.

Усилия стран направлены на развитие экономичной, безопасной и эффективной международной перевозки грузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.