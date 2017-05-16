Китай рассмотрит возможность выдачи Беларуси кредита в миллиард долларов

Новости Беларуси. Совместное строительство экономического пояса Шелкового пути. Инвестиционные возможности на миллиарды долларов. Перспективы введения безвизового режима. 16 мая завершился рабочий визит Президента Беларуси в Китай. Его финальным аккордом стала встреча Александра Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином. Главы государств обсудили результаты пекинского форума «Один пояс – один путь», а также ключевые вопросы двусторонних отношений. Так, к примеру, Китай рассмотрит возможность выделения Беларуси кредита для завершения модернизации нефтеперерабатывающих заводов. Продолжится и сотрудничество в строительстве социального жилья в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Резиденция «Дяоюйтай» расположена в живописном районе на западе Пекина. Раньше она служила загородным дворцом китайских императоров и насчитывает 8 веков истории. Впервые Александр Лукашенко приехал в Китай качестве главы государства еще в 1995 году, и нынешний рабочий визит стал юбилейным – десятым.

«Никто здесь время не терял». Так емко сделал комплимент Александр Лукашенко, делясь с Си Цзиньпином впечатлениями о форуме «Один пояс – один путь». Наш Президент пообещал детально проанализировать выступление своего коллеги.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

То масштабное мероприятие, которое вы провели, заслуживает самого серьезного внимания. И это мероприятие уже обсуждается во всем мире. Думаю, что все еще впереди. Это очень мощный шаг, который вы смогли сделать, и, самое главное,

привлечь к этому более 100 стран и государств нашей планеты. И я вчера сказал, что мы горды тем, что мы были первыми в Европе и одними из первых в мире, не просто поддержавшими идею «Одного пояса и одного пути», а начавшими реализацию этого масштабного проекта на территории Беларуси. Вы это все видели. Самым ярким и самым мощным (я за 20 с лишним лет работы Президентом такого не видел, я это публично сказал в кулуарах и на полях саммита) было ваше вступительное слово. Мы взяли это выступление и проанализируем его дома. Что там греха таить, это наука для любого главы государства. Это было масштабное и очень конкретное выступление, обнадежившее всех, кто там присутствовал. Всех глав государств. Говорю не для лести, это действительно мнение не только мое. Еще накануне визита Президент Беларуси подписал указ о новых условиях работы для резидентов в китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень».

Кирилл Рудый, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Китайской Народной Республике:

Было расширено количество видов деятельности, которые, можно считать высокотехнологичными и о которых наше правительство считает, что эти компании и эти виды деятельности могут претендовать на льготы, предоставляемые в рамках Парка. Кроме того, был повышен статус руководства Парка. Теперь руководитель назначается непосредственно главой государства.

Так же были повышены экологические стандарты до наивысших, которые есть в Европейском союзе. Над документом работали и белорусские, и китайские специалисты. Президент в беседе с Председателем КНР высказал уверенность, что «Великий камень» станет образцовым проектом по снятию торговых барьеров. Во время переговоров лидеры сошлись во мнении, что есть возможность ввести взаимное безвизовое посещение государств до 30 дней. Компетентным органам двух стран поручили предметно изучить эту тему. Сейчас туристические группы, владельцы дипломатических или служебных паспортов могут ездить в наши страны свободно. Кроме того, Китай входит в список 80 государств, гражданам которых можно пребывать в Беларуси без визы в течение пяти дней.

Сегодня вопрос безопасности и сохранения суверенитета на слуху во всех странах. Беларусь на деле поддерживает Китай, который взял на себя обязательства защищать мир во всем мире. Военнослужащие наших государств проводят совместные учения, антитеррористические тренировки спецопераций.

Китай безвозмездно помогает нам военной техникой. Банки Китая за «символический» процент финансово помогают воплощать наши идеи. В эти дни подписаны соглашения по реализации трех проектов в машиностроении на 340 миллионов долларов. К слову, в нашей стране сейчас свыше 30 проектов финансируют китайские банки и правительство КНР. Речь о 6 миллиардах долларов. Александр Лукашенко:

Те переговоры на полях саммита для каждого главы государства, который прибыл на этот форум, были очень полезными. Никто здесь время даром не терял. Каждая наша с вами встреча – это встреча особая, особенно эта, в год 25-летия установления наших особых дипломатических отношений. Китай рассмотрит возможность выдачи Беларуси кредита в миллиард долларов для завершения модернизации нефтеперерабатывающих заводов. Замыслы по обновлению белорусских НПЗ технически сложные. Владельцы технологий – в основном европейские и американские компании, поэтому от предоставления несвязанных кредитов зависит результат.

Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики:

Сегодня мы встретились, я очень рад этому. Во врем форума мы обсуждали роль Беларуси в реализации инициативы «Один пояс – Один путь». Ваша страна внесла огромный вклад. Сегодня между нашими странами установлено всестороннее сотрудничество, к тому же оно стабильное. Наш диалог достиг нового этапа, и сейчас открываются новые перспективы.

Беларусь сохранила и развивает школы точных наук и цифровых технологий. Китайский капитал готов профинансировать перспективные проекты сферы высоких технологий. В эти дни подписали соглашение о создании китайско-белорусского венчурного фонда «Великий камень». Капитал – 20 миллионов долларов.

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь:

Летом мы планируем подготовить уже учредительные документы. Основные решения все приняты. Планируем до 1 сентября, я думаю, уже учредить фонд. И параллельно мы подыскиваем проекты для того, чтобы профинансировать венчурные проекты за счет средств белорусско-китайского фонда уже в этом году.

Китай продолжит проект по строительству социального жилья в Беларуси. Это решение приняли во время переговоров лидеры наших стран. Договоренность была закреплена в межправительственном соглашении о технико-экономической помощи. С белорусской стороны свою подпись на документе поставил министр экономики. По итогам переговоров глав государств заключили и межправительственное соглашение о развитии международных грузовых перевозок и сотрудничестве в реализации концепции строительства экономического пояса Шелкового пути. В завершении встречи Александр Лукашенко и Си Цзиньпин обменялись подарками.

Китай за последнее время существенно улучшил свое благополучие. Это заметно по строящимся небоскребам, по автомобилям на улицах столицы, по технологиям и в целом по уровню жизни обычных китайцев. Да и сама нация стала более открытой. Дружественные и доверительные отношения Минска и Пекина помогают нашим странам создавать индустриальную, логистическую и цифровую площадку в центре Европы.