После нашей Победы у планеты появился шанс на жизнь – Пустовой
Победная цивилизация. Именно такое понятие должно появится в наших книгах, энциклопедиях, учебных программах, на устах политиков, экспертов, лидеров мнений. Именно этого требуют наши сердца. Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Сверхприбыль – стандарты нового миропорядка. Нацизм теперь связан не только с нацией. Неонацизм или постнацизм – это о власти денег и разврата. А у нового концлагеря не будет границ, вокруг будут рабы страстей и господа, зарабатывающие на потребителях. Они уже почти построили этот мир. Западная цивилизация. Но в Беларуси ведь не забыли Победу. Не отменили парады из-за целесообразности или гигиенических мероприятий в COVID. Стерилизацию и крематории нацисты тоже называли мероприятиями расовой гигиены. А потомки тех законодателей теории смерти стали авторами новых концепций гендерных и прочих теорий. Те травили людей ипритом, а эти призывают сокращать выбросы углекислого газа людьми.
Но все тщетно. Красное знамя над Рейхстагом уже стало символом жизни. Новой жизни справедливого мироустройства. Именно Ялтинско-потсдамская система международных отношений позволила Китаю стать великим, а Африке остаться живой. После нашей Победы у планеты появился шанс на жизнь. Правда, потом его те же носители гена западного превосходства, но уже под другими знаменами, пытались похоронить под обломками Югославии и стран Ближнего Востока. А дорогу на Москву стали мостить через создаваемую серую зону в акватории от Балтийского до Черного моря.
Евгений Пустовой:
Так что белорусский партизан не «затюканный» польским посполитым владычеством и не загнанный в болота арийцами, советский солдат, воскресший из пепла Сталинграда, спас не только каждого нашего ребенка, которого европейские Менгеле превращали в донорский сосуд до самого опустошения, но и детей доброй части мира. А в 20 году мы просто повторили подвиг Беларуси партизанской, оборвав, обрубив нить цветных и цветастых блицкригов.
Они уже почти построили этот мир новой расовой гигиены. Но Беларусь не покорилась. Не сбросила Знамя Победы. И восстала настоящая России. СВО разбудило потомков Ильи Муромца и Егорова. А Беларусь помнила всегда наших Василия Коржа, Георгия Жукова и Батьку Миная. И миллионы героев.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
А если повторится? А если повторится, во-вторых, чтобы мы понимали, что до нас были люди, которые, не жалея своей жизни, всего святого, что у них есть, защищали эту землю, защищали свою страну, защищали своих родных, близких, детей, любимых.
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