Победная цивилизация. Именно такое понятие должно появится в наших книгах, энциклопедиях, учебных программах, на устах политиков, экспертов, лидеров мнений. Именно этого требуют наши сердца. Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Сверхприбыль – стандарты нового миропорядка. Нацизм теперь связан не только с нацией. Неонацизм или постнацизм – это о власти денег и разврата. А у нового концлагеря не будет границ, вокруг будут рабы страстей и господа, зарабатывающие на потребителях. Они уже почти построили этот мир. Западная цивилизация. Но в Беларуси ведь не забыли Победу. Не отменили парады из-за целесообразности или гигиенических мероприятий в COVID. Стерилизацию и крематории нацисты тоже называли мероприятиями расовой гигиены. А потомки тех законодателей теории смерти стали авторами новых концепций гендерных и прочих теорий. Те травили людей ипритом, а эти призывают сокращать выбросы углекислого газа людьми.

Но все тщетно. Красное знамя над Рейхстагом уже стало символом жизни. Новой жизни справедливого мироустройства. Именно Ялтинско-потсдамская система международных отношений позволила Китаю стать великим, а Африке остаться живой. После нашей Победы у планеты появился шанс на жизнь. Правда, потом его те же носители гена западного превосходства, но уже под другими знаменами, пытались похоронить под обломками Югославии и стран Ближнего Востока. А дорогу на Москву стали мостить через создаваемую серую зону в акватории от Балтийского до Черного моря.