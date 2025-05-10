Индия и Пакистан договорились о прекращении боевых действий при посредничестве США

Увы, несмотря на усилия, которые многие страны прилагают для сохранения мира на планете, горячих точек на карте в последние годы становится все больше. Но есть надежда, что одна из них будет «потушена». Индия и Пакистан при посредничестве США достигли соглашения о прекращении огня. Информацию уже подтвердили внешнеполитические ведомства обоих государств. Переговоры длились всю ночь, по итогам, стороны согласились на немедленное и полное перемирие. Накануне Пакистан начал военную операцию, в рамках которой были нанесены три удара по главным военным объектам на территории Индии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Операция была развязана после того, как Индия 9 мая утром выпустила ракеты по трем авиабазам, одна из которых находилась недалеко от Исламабада. ВВС Пакистана сообщили, что системы ПВО перехватили большинство индийский ракет. Напомним, причина эскалации конфликта между двумя ядерными державами – теракт 22 апреля в спорном штате Джамму и Кашмир, в результате которого погибли 26 индийских туристов. 7 мая Индия обвинила Пакистан в нападении и нанесла удар по «инфраструктуре террористов». Однако Исламабад отверг претензии Индии и заявил, что объектами нападения стали 6 пакистанских населенных пунктов и что ни один из них не был лагерем боевиков. В итоге страны начали обмениваться приграничными обстрелами, а также отправлять беспилотники и ракеты в воздушное пространство друг друга. При этом число погибших среди мирного населения по обе стороны границы достигло 66 человек.