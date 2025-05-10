Кому выгоден вооружённый конфликт на юге Азии? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

В еще одну горячую точку на карте может вылиться конфликт непримиримых соседей в Азии. Индия и Пакистан пригрозили друг другу войной и закрыли общую границу. Это произошло после того, как 22 апреля исламисты расстреляли в Кашмире десятки туристов и паломников. В ответ Нью-Дели открыто обвинил Исламабад в поддержке приграничного терроризма. Кому выгоден вооруженный конфликт на юге Азии и начнется ли война уже в ближайшие дни? Мнение экспертов в новом выпуске «САСС уполномочен заявить».

Надежда Сасс, СТВ:

Как в Европе подавляется недовольство под шумоспасение демократических ценностей.