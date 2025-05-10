Кому выгоден вооружённый конфликт на юге Азии? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»
В еще одну горячую точку на карте может вылиться конфликт непримиримых соседей в Азии. Индия и Пакистан пригрозили друг другу войной и закрыли общую границу. Это произошло после того, как 22 апреля исламисты расстреляли в Кашмире десятки туристов и паломников. В ответ Нью-Дели открыто обвинил Исламабад в поддержке приграничного терроризма. Кому выгоден вооруженный конфликт на юге Азии и начнется ли война уже в ближайшие дни? Мнение экспертов в новом выпуске «САСС уполномочен заявить».
Надежда Сасс, СТВ:
Как в Европе подавляется недовольство под шумоспасение демократических ценностей.
Андреас Юрка, депутат ландтага Баварии от партии «Альтернатива для Германии»:
Мы хотим усилить контроль в отношении миграции. Мы хотим большей стабильности в экономике, большей независимости в энергетике.
Александр Башкин, сенатор Российской Федерации (2016-2024 гг.):
И они теперь постепенно начинают думать о том, что у них в стране внутри происходит.
Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:
Процессы сегодня, которые создал Запад, они во многом уже необратимы. Нам самое главное не потерять то, что есть у нас.
Костадин Костадинов, лидер болгарской партии «Возрождение»:
Европа не может существовать без России, без Беларуси, без других стран, не входящих в ЕС. Если это самоубийство продолжится, разрушится будущее Европы как цивилизации.
Андрей Богодель:
Если совсем недавно мы говорили, что мир сошел с ума, то сегодня уже надо говорить, что мир слетел с катушек.
Смотрите «САСС уполномочен заявить» на телеканале «РТР-Беларусь». В воскресенье, 11 мая, в 22:00.