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Кому выгоден вооружённый конфликт на юге Азии? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

10 мая 2025 18:39
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В еще одну горячую точку на карте может вылиться конфликт непримиримых соседей в Азии. Индия и Пакистан пригрозили друг другу войной и закрыли общую границу. Это произошло после того, как 22 апреля исламисты расстреляли в Кашмире десятки туристов и паломников. В ответ Нью-Дели открыто обвинил Исламабад в поддержке приграничного терроризма. Кому выгоден вооруженный конфликт на юге Азии и начнется ли война уже в ближайшие дни? Мнение экспертов в новом выпуске «САСС уполномочен заявить».

Надежда Сасс, СТВ:
Как в Европе подавляется недовольство под шумоспасение демократических ценностей.

Кому выгоден вооружённый конфликт на юге Азии? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-2

Андреас Юрка, депутат ландтага Баварии от партии «Альтернатива для Германии»:
Мы хотим усилить контроль в отношении миграции. Мы хотим большей стабильности в экономике, большей независимости в энергетике.

Кому выгоден вооружённый конфликт на юге Азии? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-4

Александр Башкин, сенатор Российской Федерации (2016-2024 гг.):
И они теперь постепенно начинают думать о том, что у них в стране внутри происходит.

Кому выгоден вооружённый конфликт на юге Азии? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-6

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук: 
Процессы сегодня, которые создал Запад, они во многом уже необратимы. Нам самое главное не потерять то, что есть у нас.

Кому выгоден вооружённый конфликт на юге Азии? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-8

Костадин Костадинов, лидер болгарской партии «Возрождение»:
Европа не может существовать без России, без Беларуси, без других стран, не входящих в ЕС. Если это самоубийство продолжится, разрушится будущее Европы как цивилизации.

Кому выгоден вооружённый конфликт на юге Азии? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-10

Андрей Богодель: 
Если совсем недавно мы говорили, что мир сошел с ума, то сегодня уже надо говорить, что мир слетел с катушек.

Смотрите «САСС уполномочен заявить» на телеканале «РТР-Беларусь». В воскресенье, 11 мая, в 22:00.

# Надежда Сасс # Андрей Богодель # Александр Башкин # Международная политика

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