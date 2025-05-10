Пустовой: Победа – лучший рентген для внутреннего «Я» и зеркало внешней позиции
Победная цивилизация. Именно такое понятие должно появится в наших книгах, энциклопедиях, учебных программах, на устах политиков, экспертов, лидеров мнений. Именно этого требуют наши сердца. Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Говорю это, не потому что надо соответствовать праздничной атмосфере, не потому что это 80-летие Победы. Говорю, потому что Победа – это о прошлом, о настоящем и о будущем. Победа объединяет: людей и страны. Победа – лучший рентген для внутреннего «Я» и зеркало внешней позиции.
Когда вы ставите знак равно между Гитлером и Сталиным, Союзом и Рейхом, вы уравниваете зло и добро. Но гниль этого постгуманизма легко очищается. В Тростенце и Хатыни безвиз открыт. В прочтении не творческих отчетов педантичных садистов из Мюнхена и Баварии. В ознакомлении документов по геноциду белорусов. На нас устраивали охоту, подвергали геноциду, а мы все равно помогали тем, кого подвергали Холокосту. В скромных белорусских хатах под соломенными крышами приют находили и дети мелких лавочников из Каменца, и раненые лейтенанты Витьки из московской Моховой.
Это не образно, это правда. Как и Победа – это не образ, это правда, истина, абсолют. Правда каждой нашей семьи. Победная правда. Это история моей семьи. Раненых красноармейцев укрывала моя прабабушка. А ее будущий зять – мой дед освобождал панство – наследников шляхты. И американцы ему жали руку на Эльбе. Коллективный Запад жмет руки, улыбается, а за пазухой – новая гонка вооружений.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я не хочу вас запугивать, не волнуйтесь, войны завтра не будет. Но зачем тратить миллиарды долларов для нашей славянской соседки на оружие? Ну зачем оружие? Зачем такие деньги тратить, чтобы в нищете жили свои люди, если ты не собираешься воевать?
Вопрос риторический. Они хотят сегодня отнять нашу память. Забрать головы нашей молодежи прежде всего. У нас головы они уже не заберут. Наши головы забиты памятью о Великой Победе. С молодежью работают. Не скажу, что не получается, где-то что-то получается, но наше общество от мала до велика, как раньше говорили, как никогда сегодня монолитно и едино.
Евгений Пустовой:
Победа – это история нашей семьи, это история нашей Беларуси. Празднуют, радуются, салютует весь здравый мир. Но не пустил в Москву и переломил ход мировой истории – советский солдат. Советский из Москвы, Сибири, Кавказа, Средней Азии и Могилева. Против мирового зла воевал Китай, но только за белорусским столом можно было встретить фронтовика-разведчика, бравшего Берлин, партизана-подрывника и узника концлагера. Это не просто то, что, мол, жители и выходцы из Беларуси выиграли войну. Это про то, что наши предки хлебнули нацизма – рафинированного западного превосходства в самой полной мере. Поэтому и Победу мы чувствуем во всем многообразии. Со слезами на глазах.