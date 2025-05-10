Победная цивилизация. Именно такое понятие должно появится в наших книгах, энциклопедиях, учебных программах, на устах политиков, экспертов, лидеров мнений. Именно этого требуют наши сердца. Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Говорю это, не потому что надо соответствовать праздничной атмосфере, не потому что это 80-летие Победы. Говорю, потому что Победа – это о прошлом, о настоящем и о будущем. Победа объединяет: людей и страны. Победа – лучший рентген для внутреннего «Я» и зеркало внешней позиции.

Когда вы ставите знак равно между Гитлером и Сталиным, Союзом и Рейхом, вы уравниваете зло и добро. Но гниль этого постгуманизма легко очищается. В Тростенце и Хатыни безвиз открыт. В прочтении не творческих отчетов педантичных садистов из Мюнхена и Баварии. В ознакомлении документов по геноциду белорусов. На нас устраивали охоту, подвергали геноциду, а мы все равно помогали тем, кого подвергали Холокосту. В скромных белорусских хатах под соломенными крышами приют находили и дети мелких лавочников из Каменца, и раненые лейтенанты Витьки из московской Моховой.

Это не образно, это правда. Как и Победа – это не образ, это правда, истина, абсолют. Правда каждой нашей семьи. Победная правда. Это история моей семьи. Раненых красноармейцев укрывала моя прабабушка. А ее будущий зять – мой дед освобождал панство – наследников шляхты. И американцы ему жали руку на Эльбе. Коллективный Запад жмет руки, улыбается, а за пазухой – новая гонка вооружений.