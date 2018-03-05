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«Тренерский состав работает отвратительно». Какие проблемы должен решить новый министр спорта и туризма

05 марта 2018 15:18
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Новости Беларуси. Новый руководитель теперь в Министерстве спорта и туризма. Возглавит ведомство Сергей Ковальчук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Тренерский состав работает отвратительно». Какие проблемы должен решить новый министр спорта и туризма-1

«Тренерский состав работает отвратительно». Какие проблемы должен решить новый министр спорта и туризма-3

Александр Лукашенко подчеркнет, что пока в белорусском спорте больше проблем, чем успехов. Именно для того, чтобы навести в отрасли порядок, на эту должность и был назначен толковый военный человек. В первую очередь вопросы есть к тренерскому составу. Также диалог нужно наладить со спортивными федерациями. В ближайшее время Александр Лукашенко намерен провести совещание по развитию зимних видов спорта.

«Тренерский состав работает отвратительно». Какие проблемы должен решить новый министр спорта и туризма-6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Величайшее идеологическое министерство, победа – это идеология наших спортсменов. Поэтому надо выстраивать отношения с федерациями, грузить их, что я и делаю, готовить совещание у Президента по зимним видам спорта. Идеология это не то, что мы тут поговорили и разошлись и точка. Это тоже важно с людьми разговаривать, доводить до их сведения те задачи, цели, которые мы ставим, но главное – это дело.

«Тренерский состав работает отвратительно». Какие проблемы должен решить новый министр спорта и туризма-9

Пока у нас в спорте больше проблем, чем побед и успехов. Думай, смотри, с кем работать, выстраивай систему. Но главное - там не хватает дисциплины. Тренерский состав работает отвратительно, за исключением некоторых. Все кричат:«Дай зарплату». Зарплату тренерам нужно повышать, мы потихоньку начали в отдельных видах спорта это делать, и пройдемся по всем видам спорта, которые сегодня функционируют. Повысим зарплату, но у каждого тренера должно быть расписание, как у учителя в школе или преподавателя в вузе. Вот часы, вот расписание, вот дети, студенты. Занимайся, давай результат. И постоянно по всем видам надо проводить чемпионаты Беларуси, чтобы мы видели, где эти детишки и давайте на-гора. Давайте показывайте, что вы там натворили. Вплоть до председателей райисполкомов, губернаторов – со всеми надо вести диалог, настаивать, заставлять, контролировать, требовать, в том числе и с помощью Администрации, от них результата.

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