Александр Лукашенко согласовал назначение новых руководителей 11 райисполкомов

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 5 марта рассмотрел кадровые вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, представлять интересы нашей страны в Узбекистане отныне будет Леонид Маринич, до этого занимавший должность первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия. Он назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в этой стране.
Кадровый день у Президента. Развитие экономики регионов – главная задача местной вертикали
Согласованы назначения зампредседателей Брестского и Могилевского облисполкомов. Новые руководители и в 11 районных исполнительных комитетах.
Глава государства поручил обращать особое внимание на работу с кадрами. И предупредил новых руководителей местных органов власти об ответственности за коррупционные преступления. 5 марта назначен заместитель председателя Верховного суда, новый руководитель и в «Национальной киностудии «Беларусьфильм».
«Тренерский состав работает отвратительно». Какие проблемы должен решить новый министр спорта и туризма