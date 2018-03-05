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Александр Лукашенко согласовал назначение новых руководителей 11 райисполкомов

05 марта 2018 15:02
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 5 марта рассмотрел кадровые вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, представлять интересы нашей страны в Узбекистане отныне будет Леонид Маринич, до этого занимавший должность первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия. Он назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в этой стране.

Кадровый день у Президента. Развитие экономики регионов – главная задача местной вертикали

Александр Лукашенко согласовал назначение новых руководителей 11 райисполкомов-1

Согласованы назначения зампредседателей Брестского и Могилевского облисполкомов. Новые руководители и в 11 районных исполнительных комитетах.

Глава государства поручил обращать особое внимание на работу с кадрами. И предупредил новых руководителей местных органов власти об ответственности за коррупционные преступления. 5 марта назначен заместитель председателя Верховного суда, новый руководитель и в «Национальной киностудии «Беларусьфильм».

«Тренерский состав работает отвратительно». Какие проблемы должен решить новый министр спорта и туризма

Александр Лукашенко согласовал назначение новых руководителей 11 райисполкомов-4

Александр Лукашенко согласовал назначение новых руководителей 11 райисполкомов-6

# Фотофакт # Отставки и назначения в Беларуси

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