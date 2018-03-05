Александр Лукашенко согласовал назначение новых руководителей 11 райисполкомов

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 5 марта рассмотрел кадровые вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, представлять интересы нашей страны в Узбекистане отныне будет Леонид Маринич, до этого занимавший должность первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия. Он назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в этой стране.

Кадровый день у Президента. Развитие экономики регионов – главная задача местной вертикали