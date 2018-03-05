Обновлена вертикаль власти в Минской области. Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений

Новости Беларуси. Обновление вертикали власти в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Президент Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы и дал согласие на назначение Ивана Крупко председателем Минского райисполкома, Геннадия Соловья – председателем Несвижского, Александра Ломского – Клецкого и Анатолия Козела – председателем Крупского райисполкома.

Кроме того, Александр Ковальчук – он возглавляет областную милицию – стал членом Миноблисполкома. Белорусский лидер обратил внимание назначенцев на развитие экономики в регионах, обеспечение рентабельности производств, надлежащего уровня заработной платы и, как экзамен сейчас, эффективной организации посевной кампании.