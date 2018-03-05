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Обновлена вертикаль власти в Минской области. Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений

05 марта 2018 13:39
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Новости Беларуси. Обновление вертикали власти в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Обновлена вертикаль власти в Минской области. Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений -1

Президент Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы и дал согласие на назначение Ивана Крупко председателем Минского райисполкома, Геннадия Соловья – председателем Несвижского, Александра Ломского – Клецкого и Анатолия Козела – председателем Крупского райисполкома.

Кадровый день у Президента. Развитие экономики регионов – главная задача местной вертикали

Обновлена вертикаль власти в Минской области. Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений -4

Кроме того, Александр Ковальчук – он возглавляет областную милицию – стал членом Миноблисполкома. Белорусский лидер обратил внимание назначенцев на развитие экономики в регионах, обеспечение рентабельности производств, надлежащего уровня заработной платы и, как экзамен сейчас, эффективной организации посевной кампании.

Обновлена вертикаль власти в Минской области. Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений -6

Обновлена вертикаль власти в Минской области. Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений -8

Обновлена вертикаль власти в Минской области. Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений -10

Обновлена вертикаль власти в Минской области. Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений -12

# Отставки и назначения в Беларуси

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