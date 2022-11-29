Польша требует у ЕС финансирование. Сможет ли Брюссель поддерживать её так, как раньше?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Заметьте, после выхода Британии из ЕС многие эксперты говорили о крахе этого союза. Тогда говорили, кто же займет лидирующее место, особенно после ухода канцлера Ангелы Меркель. Говорили о Макроне, тогда же не было никакого ответа. Сейчас, спустя определенное время, мы видим, какое место хочет и планирует занимать Польша. Хочу отметить, что мы неоднократно связывались с польскими политиками разных политических групп, партий. Они отказывали нам подключаться на наше белорусское телевидение в силу возможного страха получить определенные проблемы после того, что они выскажут критичную позицию в адрес руководства действующего Польши.
Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы Российской академии наук:
У ЕС действительно есть проблемы. Это проблемы достаточно серьезные, они будут усугубляться. Но они будут усугубляться относительно медленно. Все эти военные планы, строительство, расширение военной инфраструктуры – действительно дорого. Дальше возникает вопрос: кто будет платить? Экономика Польши 30 лет прошла очень неплохо, гораздо лучше в сравнении со стартовой величиной, чем Эстония, Латвия, Литва, Венгрия, Болгария, Румыния, даже Германия. Но этот рост оказался не бесконечным, сейчас он исчерпан. Значительная часть этого роста – это использование потенциала Европы. Сейчас большой вопрос, сможет ли Брюссель финансировать Польшу так же, как раньше? Когда будет выбор, кого согреть: бельгийского старика или польского.
Николай Бузин, доктор военных наук:
Верно, вот именно здесь и включается новый фактор, который называется война на восточном фланге НАТО. Здесь Польша играет собственную игру, которая позволяет ей убедить весь ЕС и тех, кто сегодня хочет согреть бельгийского старика в том, что страх и все проблемы идут с Востока. И мы, как буфер, требуем к себе другого отношения. Что сегодня и происходит, о чем говорят политики, в том числе польские. То есть сегодня идет перетягивание ресурсов из одного кармана в другой, используя при этом возможности в том числе ЕС, в том числе НАТО. И эту дубинку, которая называется война в Украине, опасность и угроза с Востока.
Николай Межевич:
Но здесь у Польши есть конкуренты. Ровно такую же песню исполняют в Таллине, в Риге, в Вильнюсе ее исполняют хором на три голоса и 24 часа в сутки. Добавилась еще и Финляндия, которая стонет про свои полторы тысячи километров границы с Россией.
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