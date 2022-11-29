Польша требует у ЕС финансирование. Сможет ли Брюссель поддерживать её так, как раньше?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Заметьте, после выхода Британии из ЕС многие эксперты говорили о крахе этого союза. Тогда говорили, кто же займет лидирующее место, особенно после ухода канцлера Ангелы Меркель. Говорили о Макроне, тогда же не было никакого ответа. Сейчас, спустя определенное время, мы видим, какое место хочет и планирует занимать Польша. Хочу отметить, что мы неоднократно связывались с польскими политиками разных политических групп, партий. Они отказывали нам подключаться на наше белорусское телевидение в силу возможного страха получить определенные проблемы после того, что они выскажут критичную позицию в адрес руководства действующего Польши.

Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы Российской академии наук:

У ЕС действительно есть проблемы. Это проблемы достаточно серьезные, они будут усугубляться. Но они будут усугубляться относительно медленно. Все эти военные планы, строительство, расширение военной инфраструктуры – действительно дорого. Дальше возникает вопрос: кто будет платить? Экономика Польши 30 лет прошла очень неплохо, гораздо лучше в сравнении со стартовой величиной, чем Эстония, Латвия, Литва, Венгрия, Болгария, Румыния, даже Германия. Но этот рост оказался не бесконечным, сейчас он исчерпан. Значительная часть этого роста – это использование потенциала Европы. Сейчас большой вопрос, сможет ли Брюссель финансировать Польшу так же, как раньше? Когда будет выбор, кого согреть: бельгийского старика или польского.