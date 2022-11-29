«Мы очутились в глубочайшем кризисе». Хочет ли население Чехии войны с Востоком?

Надежда Сасс, СТВ: Есть ли в Чехии и в других странах региона понимание того, что жесткая линия, которую проводит руководство Польши на данный момент, грозит втянуть Европу в войну?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Йозеф Скала, лидер коммунистической партии Чехии и Моравии:

Я вам хочу сказать, что чешское общество разделено. Правящие круги очень активно поддерживают политику Drang nach Osten. Я бы сказал, что половина нашего населения против, но она слышна намного меньше. Хотя в сентябре и октябре прошли в центре Праги массовые демонстрации, которые протестовали очень резко против того, чтобы Чешская Республика принимала участие в этой политике.

Надежда Сасс:

А можно ли утверждать, что воинственная риторика команды Качиньского отражает желание скрыть собственные проблемы в экономике, в той же сфере соблюдения прав человека?

Йозеф Скала:

Обязательно. Это верно. Это тоже касается Чешской Республики. Мы очутились в глубочайшем кризисе с точки зрения энергии, инфляции и прочих больших проблем. Конечно, нынешняя воинственная политика целью ставит тоже какой-то камуфляж всего этого и фальшивый выход из того тупика.

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