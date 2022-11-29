«Слово «мир» забыто в Европе». Почему Запад не стремится к урегулированию украинского конфликта?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Мы неоднократно вспоминали об Украине. На ваш взгляд, насколько сегодня в чешском обществе формируется настроение в пользу скорейшего мира в Украине?

Йозеф Скала, лидер коммунистической партии Чехии и Моравии:

На уровне правящих кругов «мир» стал словом, которое вообще не применяется. С другой стороны, в широком чешском обществе нарастает воля как-то двигаться к разумному мирному решению всего этого конфликта. Присутствие сотен тысяч украинцев у нас еще как-то усугубляет критическое настроение к этому конфликту.

Николай Бузин, доктор военных наук:

Я бы хотел обратить внимание, что слово «мир» забыто в Европе, это соответствует действительности. Буквально на днях начальник генерального штаба Чехии заявил, что страна должна готовиться к войне. То есть идет подготовка сознания населения той же Чехии к возможному развитию событий. Первоначально, чтобы любой произошел конфликт, необходимо подготовить и собственное население, создать общую обстановку вокруг этого события. Йозеф Скала:

Вы абсолютно правы, речь шла даже в генштабе нашем о готовности к большой войне. И это очень опасно. Надежда Сасс:

Вы очень правильно отметили, что из-за риторики лидеров XXI века исчезло слово «мир». Многие наши зрители знают легендарный фильм «Место встречи изменить нельзя», который снят по книге, имевшей одно из названий «Эра милосердия». Как же так произошло, что мы с этой эрой милосердия в XXI веке простились?