Прямой эфир

«Они не справятся с этой машиной!» Провал ВС Украины – ждать ли переговоров о мире? Анонс «САСС уполномочен заявить»

02 сентября 2023 14:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь».

Смотрите завтра, 3 сентября, в 22:00.

«Они не справятся с этой машиной!» Провал ВС Украины – ждать ли переговоров о мире? Анонс «САСС уполномочен заявить»-1

Надежда Сасс, СТВ:
Провал контрнаступления Вооруженных сил Украины. Ждать ли переговоров о мире или империя нанесет ответный удар?

«Они не справятся с этой машиной!» Провал ВС Украины – ждать ли переговоров о мире? Анонс «САСС уполномочен заявить»-4

Диана Панченко, украинский журналист:
Запад сказал: воевать будут все, умирать будут все. И сейчас закручиваются гайки до последнего.

«Они не справятся с этой машиной!» Провал ВС Украины – ждать ли переговоров о мире? Анонс «САСС уполномочен заявить»-7

Вальдемар Гердт, депутат Бундестага 19 созыва, предприниматель (Германия):
Гибнут славяне, молодые парни, и все это план не России. И это был план не Украины. Мы, в принципе, все еще играем по сценарию, который задала нам заокеанская элита.

«Они не справятся с этой машиной!» Провал ВС Украины – ждать ли переговоров о мире? Анонс «САСС уполномочен заявить»-10

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
Сколько раз американцы кидали по всему миру тех, кого поддерживали? Сегодня они их накачивают деньгами, завтра – сливают и сами убивают.

«Они не справятся с этой машиной!» Провал ВС Украины – ждать ли переговоров о мире? Анонс «САСС уполномочен заявить»-13

Тьерри Бадо, депутат парламента Нидерландов, лидер партии «Форум демократии»:
Это война НАТО против России. Я думаю, что это была спровоцированная война.

«Они не справятся с этой машиной!» Провал ВС Украины – ждать ли переговоров о мире? Анонс «САСС уполномочен заявить»-16

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Россия имеет 250 тысяч добровольческих, которые сейчас подготовлены и в резерве.

«Они не справятся с этой машиной!» Провал ВС Украины – ждать ли переговоров о мире? Анонс «САСС уполномочен заявить»-19

Владимир Ераносян, доцент Департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, эксперт Бюро военно-политического анализа:
Россия сама производит дроны, БПЛА, сама производит новейшие САУ, новейшие самолеты: как истребители, так бомбардировщики.

«Они не справятся с этой машиной!» Провал ВС Украины – ждать ли переговоров о мире? Анонс «САСС уполномочен заявить»-22

Александр Лукашенко:
Они не справятся с этой машиной!

«Они не справятся с этой машиной!» Провал ВС Украины – ждать ли переговоров о мире? Анонс «САСС уполномочен заявить»-25

Олег Гайдукевич:
Сейчас вы должны еще России что-то предложить, чтобы она села за стол переговоров. И счастье для них, что и Путин, и Лукашенко готовы хоть завтра садиться за стол переговоров.

«САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь». В воскресенье, 3 сентября, в 22:00.

# Международная политика # Надежда Сасс # Александр Лукашенко # Диана Панченко # Вальдемар Гердт # Олег Гайдукевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко направил поздравления президенту Сингапура с победой на выборах
02 сентября 2023 13:35

Лукашенко направил поздравления президенту Сингапура с победой на выборах

Лукашенко: «Белорусский и вьетнамский народы разделяют универсальные ценности – свободу и суверенитет»
02 сентября 2023 10:38

Лукашенко: «Белорусский и вьетнамский народы разделяют универсальные ценности – свободу и суверенитет»

Турецкий журналист: «Беларусь – последняя настоящая европейская страна, которая сохраняет свои ценности»
01 сентября 2023 19:50

Турецкий журналист: «Беларусь – последняя настоящая европейская страна, которая сохраняет свои ценности»