«Они не справятся с этой машиной!» Провал ВС Украины – ждать ли переговоров о мире? Анонс «САСС уполномочен заявить»

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь». Смотрите завтра, 3 сентября, в 22:00.

Надежда Сасс, СТВ:

Провал контрнаступления Вооруженных сил Украины. Ждать ли переговоров о мире или империя нанесет ответный удар?

Диана Панченко, украинский журналист:

Запад сказал: воевать будут все, умирать будут все. И сейчас закручиваются гайки до последнего.

Вальдемар Гердт, депутат Бундестага 19 созыва, предприниматель (Германия):

Гибнут славяне, молодые парни, и все это план не России. И это был план не Украины. Мы, в принципе, все еще играем по сценарию, который задала нам заокеанская элита.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Сколько раз американцы кидали по всему миру тех, кого поддерживали? Сегодня они их накачивают деньгами, завтра – сливают и сами убивают.

Тьерри Бадо, депутат парламента Нидерландов, лидер партии «Форум демократии»:

Это война НАТО против России. Я думаю, что это была спровоцированная война.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Россия имеет 250 тысяч добровольческих, которые сейчас подготовлены и в резерве.

Владимир Ераносян, доцент Департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, эксперт Бюро военно-политического анализа:

Россия сама производит дроны, БПЛА, сама производит новейшие САУ, новейшие самолеты: как истребители, так бомбардировщики.

Александр Лукашенко:

Они не справятся с этой машиной!