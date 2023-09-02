«Они не справятся с этой машиной!» Провал ВС Украины – ждать ли переговоров о мире? Анонс «САСС уполномочен заявить»
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь».
Смотрите завтра, 3 сентября, в 22:00.
Надежда Сасс, СТВ:
Провал контрнаступления Вооруженных сил Украины. Ждать ли переговоров о мире или империя нанесет ответный удар?
Диана Панченко, украинский журналист:
Запад сказал: воевать будут все, умирать будут все. И сейчас закручиваются гайки до последнего.
Вальдемар Гердт, депутат Бундестага 19 созыва, предприниматель (Германия):
Гибнут славяне, молодые парни, и все это план не России. И это был план не Украины. Мы, в принципе, все еще играем по сценарию, который задала нам заокеанская элита.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
Сколько раз американцы кидали по всему миру тех, кого поддерживали? Сегодня они их накачивают деньгами, завтра – сливают и сами убивают.
Тьерри Бадо, депутат парламента Нидерландов, лидер партии «Форум демократии»:
Это война НАТО против России. Я думаю, что это была спровоцированная война.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Россия имеет 250 тысяч добровольческих, которые сейчас подготовлены и в резерве.
Владимир Ераносян, доцент Департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, эксперт Бюро военно-политического анализа:
Россия сама производит дроны, БПЛА, сама производит новейшие САУ, новейшие самолеты: как истребители, так бомбардировщики.
Александр Лукашенко:
Они не справятся с этой машиной!
Олег Гайдукевич:
Сейчас вы должны еще России что-то предложить, чтобы она села за стол переговоров. И счастье для них, что и Путин, и Лукашенко готовы хоть завтра садиться за стол переговоров.
«САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь». В воскресенье, 3 сентября, в 22:00.