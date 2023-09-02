Лукашенко направил поздравления президенту Сингапура с победой на выборах

Президент от имени белорусского народа и себя лично поздравил Тармана Шанмугаратнама с победой на президентских выборах в Сингапуре, сообщили программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства подтвердил большую заинтересованность Беларуси в расширении взаимовыгодных контактов с Сингапуром как в двустороннем формате, так и на международных площадках на принципах равноправия, уважения и доверия. Белорусский лидер выразил уверенность в том, что у наших стран есть все необходимые условия для преобразования многогранного потенциала отношений в успешные проекты, направленные на повышение благополучия граждан и стимулирование экономического роста. Также Александр Лукашенко отметил, что рассчитывает на поддержку белорусско-сингапурского диалога, который открывает новые горизонты сотрудничества.