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Лукашенко направил поздравления президенту Сингапура с победой на выборах

02 сентября 2023 13:35
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Президент от имени белорусского народа и себя лично поздравил Тармана Шанмугаратнама с победой на президентских выборах в Сингапуре, сообщили программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко направил поздравления президенту Сингапура с победой на выборах-1

Глава государства подтвердил большую заинтересованность Беларуси в расширении взаимовыгодных контактов с Сингапуром как в двустороннем формате, так и на международных площадках на принципах равноправия, уважения и доверия. Белорусский лидер выразил уверенность в том, что у наших стран есть все необходимые условия для преобразования многогранного потенциала отношений в успешные проекты, направленные на повышение благополучия граждан и стимулирование экономического роста. Также Александр Лукашенко отметил, что рассчитывает на поддержку белорусско-сингапурского диалога, который открывает новые горизонты сотрудничества.

# Беларусь-Сингапур # Александр Лукашенко # Фотофакт

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