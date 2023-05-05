«Превратить Беларусь в новую Украину». Что бы было, если бы победили змагары?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим воспитание подрастающего поколения, а также напряженную ситуацию в мире. В гостях Полина Реутова, журналист, а также Константин Придыбайло, корреспондент RT.
Григорий Азаренок, СТВ:
События августа 2020 и для тебя особенные. Недавно глава государства во время Послания сказал: надо было, чтобы это произошло, чтоб показали все, кто чего стоит, чтобы вскрылись все предатели. А кто не вскрылись, тех мы их еще вскроем. Как ты считаешь, эти события для союзных отношений, для того, чтобы мы поняли, кто чего стоит внутри страны, чтобы проявились все человеческие качества, они нужны были, если вспоминать их сейчас?
Константин Придыбайло, корреспондент RT:
Российские и политические некоторые структуры, и наши коллеги журналисты немного по-другому посмотрели на Беларусь, надо признать, что относились довольно снисходительно, младший брат, много кредитов, вечный Лукашенко, ничего с ним не будет. А вот желание его убрать и превратить Беларусь в новую Украину, вот прикинь, прошло бы еще два года, Украина 8 лет готовилась к войне, но за два года этих радикалов, которые пришли бы к власти, они бы могли полностью переформатировать общество. Не все, но очень серьезно бы за это взялись. И сформировали бы боевой кулак. Представь, какой фронт был бы сейчас, какой протяженностью. А там Прибалтика, Польша, смели бы до Урала.
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