«Превратить Беларусь в новую Украину». Что бы было, если бы победили змагары?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим воспитание подрастающего поколения, а также напряженную ситуацию в мире. В гостях Полина Реутова, журналист, а также Константин Придыбайло, корреспондент RT.

Григорий Азаренок, СТВ:

События августа 2020 и для тебя особенные. Недавно глава государства во время Послания сказал: надо было, чтобы это произошло, чтоб показали все, кто чего стоит, чтобы вскрылись все предатели. А кто не вскрылись, тех мы их еще вскроем. Как ты считаешь, эти события для союзных отношений, для того, чтобы мы поняли, кто чего стоит внутри страны, чтобы проявились все человеческие качества, они нужны были, если вспоминать их сейчас?