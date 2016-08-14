Подведены итоги рабочей поездки Президента по Гродненской области

Новости Беларуси. На неделе глава государства продолжил свои рабочие поездки по регионам. На этот раз в центре внимания оказалась Гродненская область.

Вскрылся целый ряд проблем региона.

От наведения порядка на местах до кадровой политики. У Александра Лукашенко и чиновников состоялся непростой разговор о положении дел в области, которая когда-то была в числе первых. Ответ на вопрос: «Когда Гродненщина вернется в лидеры?» сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Пустовой, СТВ:

Это – Волковыск, типичный райцентр Гродненской области. Ухоженные улицы и уютные дома, а у фонтана всегда многолюдно. Значит, сам райцентр развивается. Нарастить темпы развития на неделе Александр Лукашенко потребовал и у местной вертикали власти. Поручение главы государства – раздеваться и работать, засучив рукава.

Президенту хотели показать флагманы региона, но Александр Лукашенко настоял пристально посмотреть на проблемы области. Пока они отражены только в статистике. Чтобы это никак не сказалось на реальной жизни региона, глава государства в компании региональных управленцев и столичных министров затеял мужской разговор, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Меня беспокоит, что в таком сильном регионе, как Гродненщина, по итогам первого полугодия не выполнены пять из восьми ключевых показателей эффективности работы. Если только мы по накатанной колее пойдём – следом пойдут все. И народ пойдёт. И будем иметь ту Гродненскую область, которую я увидел, когда в первый раз сюда прилетел 20 с лишним лет тому назад.

Это была жуть! Выкарабкались. Так вот чтобы к тому не прийти, сегодня надо напрячься.

В зале райисполкома бок о бок руководители вертикали и главы Министерств. У кого какие вопросы и предложения – Президент призывает честно – о сложностях, конкретно – о задачах, подробно – об их решении.

Александр Лукашенко:

У вас к какому министру больше всего вопросов? И каких?

Ситуация непростая, здесь нужен созидательный подход. О проблемах говорить непросто, но и замалчивать – это тупик.

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Ни один из губернаторов, за что я их постоянно критикую, не поднял вот эти актуальные вопросы, которые присущи именно региону, который он возглавляет, перед правительством. У нас бы не было сегодня необходимости выносить их на уровень главы государства.

У любой проблемы есть свои предпосылки. О них – из первых уст. Но разговор Президент ведёт не только с управленческой элитой: ни одна поездка в регион не проходит без общения с народом.

В правилах Президента – общение с рабочими, крестьянами не в нарядных залах, а в цехах и полях. Зная об открытой позиции главы государства, без стеснения идут на откровенный разговор.

Без прикрас и объекты для посещения. На этой старенькой ферме Президента не ждали, поэтому и доярки без причёсок, и сама ферма не причёсана.

Александр Лукашенко:

А какая у вас самая большая проблема на ферме?

Наталья Осовик, помощник бригадира молочно-товарной фермы «Рупейки» ОАО «Хатьковцы»:

Да всё нормально… Лишь бы больше молока было.

Александр Лукашенко:

Шесть доярок, ещё кто у вас?

Наталья Осовик:

Две подменные.

За молочно-товарными комплексами будущее, но и возможности старых коровников умалять не надо. О таких фермах Президент даже отзывается в уменьшительно-ласкательном тоне.

Александр Лукашенко:

Новое появилось, а это – потом, когда-то, может, заменим её. И мы забываем про эту фермочку. А на этой фермочке – скот, поэтому надо порядок наводить.

Мы в десятке мировых производителей сыров и масла. Но вот животноводы Гродненщины – аграрного флагмана страны – как сыр в масле пока не катаются. В области затянули со строительством 30 крупно-товарных молочных комплексов. А, как говорится, у местных управленцев гладко лишь на бумаге.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Из 253 ферм, которые оборудованы доильными залами, построено 80 новых молочно-товарных комплексов. Но из 80 – 22, которые доят сегодня ниже общереспубликанского показателя.

Некогда глава государства настаивал на строительстве современных комплексов для скота, в итоге получилось. Ещё одно требование Президента – новые технологии в заготовке кормов. Они как раз пришлись к столу бурёнок.

Александр Лукашенко:

Я очень долго колебался после принятия решения о заготовке в рулоны этого сенажа и силоса. Очень долго. Потому что я силой насаждал этот метод. Я понимал, что это такое – силой. И я три года постоянно этим интересовался. Я одному из помощников сказал: «Возьми рулон. Вот этот конкретный, сырой, который мы заготовили в Минской области, заведи на ферму, разверни и посмотри: как скот будет поедать это». Он говорит: «Как только запах пошёл по коровнику. Коровы там на дыбы встали». Они хватали, глотали этот корм.

Потом ещё и ещё раз, чтобы волюнтаризма не было, я сам себя проверял.

Сегодня уже лет пять, наверное, мы в рулоны крутим эти корма, я полностью убеждён, что это хорошая технология.

В области, как и в целом в стране, предстоит развернуть целую кампанию по заворачиванию зеленой массы в полимерную упаковку. И ещё обязательно здесь надо будет подобрать ключ к заржавевшему наследию советской промышленности.

Александр Лукашенко:

Я вам предоставляю рассрочку платежа по стоимости этого завода. Всё, что будет у вас, я на пять лет вам даю отсрочку. За пять лет вы выходите на нормальную мощность, оптимальную мощность этого завода. Это самое главное.

Раз у вас нет проблем с рынком, вы не пожалеете, что пришли.

Мы вас будем поддерживать как своё, родное предприятие.

Турецкому бизнесмену – преференции, громоздким зданиям – новый вид, а райцентру – современные рабочие места. Отличных показателей глава государства ждёт через два года.

Мюджахит Инген­ч, владелец компании, Турц­ия:

Я очень рад, что Президент Беларуси разрешил нам купить эту фабрику. Мы уверены, что справимся в оговоренные сроки. Сделаем отличный ремонт, и большую часть продукции будем отправлять на экспорт в Данию, Польшу, Германию и другие страны. Уверен, мы будем иметь успех.

В общем, именно такие предприятия и портят социально-экономические показатели региона. Но эту ношу государство сбрасывать не будет. За этими заводскими проходными – тысячи людей.

А на этом заводе упадок произошёл во время перестройки из-за падения объемов строительства.

А нынешние проблемы в строительной отрасли отразились на падении экспорта региона. И, чтобы удержаться на внешних рынках, пришлось гродненским строителям держать цену. По этой же причине снизилась рентабельность и у Красносельского цементного завода. Но сейчас ситуация меняется к лучшему. Спрос, как бетон, застыл на хорошей отметке.

Анатолий Черный, министр архитектуры и строительства Республики Беларусь:

По полугодию мы вышли на рентабельность продаж. По концу года мы перекроем свои убытки. Единственная убыточность у нас останется за счёт кредитов, которые получены в оборотку из-за того, что сегодня большая дебиторская задолженность. Поэтому, если бы не было этой темы (оплаты процентов), то у нас чистая прибыль по концу года чётко просчитывается с учётом той рентабельности, с которой мы сегодня торгуем.

Главное, чтобы и менеджеры цементных заводов не проспали в шапку такой интерес к своему продукту. Вторая кольцевая вокруг Минска заводы и дорожников загрузила работой, а столичные проспекты – разгрузила.

Александр Лукашенко:

Побывал на двух цементных заводах, я ночами не спал. Думаю, что же мы вложили такие деньги. Было 4 или 5 миллионов тонн, до 9 догнали объемы. И что, и сейчас беда? Вот тогда вторая кольцевая появилась. Сегодня её построили уже фактически. Вот я летел. Хорошая дорога. А всё плохо, вот эта кольцевая нам не нужна. Нужна.

Новую трассу из столицы ждут в Гродно. А она поможет навести мосты для развития туризма. Но Президент сразу подчёркивает: без размашистых развязок и эстакад. Что сэкономите, то и останется в регионе. Тем более Александра Лукашенко попросили помочь региону со строительство онкоцентра и поликлиники.

А вот с погашением задолженности за энергоносители и созданием новых рабочих мест регион должен разобраться своими силами.

Пока на 10 вакансий претендует 11 человек, а в некоторых регионах этот показатель хуже.

Чтобы было больше работы людям, надо работать местной вертикали.

Александр Лукашенко:

Мужики мы с вами на земле родились. И мы знаем, чего не хватает для нормальной работы в стране, особенно в Гродненском регионе. Поэтому пусть засучивают рукава и начинают действовать, заставляя людей работать, как следует. Вот чего нам не хватает. И отсюда и себестоимость, отсюда техника и пятое, и двадцать пятое. Возьмитесь за дело.

Эти слова президента – стратегический месседж для вертикали власти. А поручение на ближайшие дни – всем взрослым полностью погасить задолженность по зарплате, а детям – устроить праздник в начале учебного года.

Александр Лукашенко:

Людям надо детей в школе отправить. Им надо эта копейка сегодня даже вперед. Я даже больше вас попрошу и просто требую от вас: посмотрите, я уже об этом говорил, что дети наши все, от президента до руководителя предприятия, колхозника, рабочего, крестьянина пошли одинаково в школу. В первый день, где все друг на друга пристально смотрят, они должны быть одеты прилично.

Сложности есть, они не системные, и их будут решать. Например, 78 указ Президента помог аграриям – констатирует губернатор. Да и второе полугодие более обнадеживающее.

Владимир Кравцов, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:

За полугодие мы обеспечили выполнение параметров по инвестициям, по созданию рабочих мест, по экспорту товаров, по снижению затрат и внешней дебиторской задолженности.

Александр Лукашенко анонсирует: новые и незапланированные поездки продолжатся по всем уголкам страны. Президент пообещал вернуться на север Гродненщины, самый непоказательный регион в области.

Александр Лукашенко:

У меня нет претензий к вам в плане работы, трудолюбия. Наоборот, нам в Беларуси надо во многом учиться у вас. Как по отдельным моментам у полешуков, вот это тоже люди настолько крепкие. Я считаю, что основа белорусов там: характер и прочее. Особенно пожив там некоторое время, каждый год там живу, окунувшись в их быт.

Многое я помогал на Полесье, мы его вытащили просто из болот, это Полесье. Иногда приедешь в агрогородок, так вы еще позавидуете на тех бедных землях и с теми людьми, но это крепкие люди. Каждый регион имеет свою особенность. А гродненцы – к вам всегда будет отношение и спрос серьезный. Особый спрос, потому что на вас должны равняться другие, у вас мы должны учиться.