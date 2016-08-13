Рабочая поездка Президента по Гродненской области: перспективы развития определены

Новости Беларуси. Президент Беларуси требует принятия действенных мер для более эффективного развития Гродненской области. Посещая сегодня Волковысский район с рабочей поездкой, глава государства провел совещание о социально-экономическом развитии региона. Долгие годы по многим направлениям Гродненская область была флагманом. Однако, по итогам первого полугодия 2016 года экономика сдала в темпах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За последние 20 лет Гродненщина из провинциальной области стала самой европейской, но есть и проблемы. Поэтому Александр Лукашенко руководителей местной вертикали власти вызывает на принципиальный и открытый разговор.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы приняли в конце прошлого года все решения на этот год. Прошло Всебелорусское собрание, мы определились по пятилетке в целом. Вместе с вами определили наши задачи, наши планы, скажем так. Вот сейчас и посмотрим, как выполняются планы в Гродненской области. Пользуясь случаем, хочу предупредить всех губернаторов, вертикаль власти, что подобным образом мы будем действовать и впредь.

В зале Волковысского райисполкома – руководители областной и местной вертикали, министры и руководство КГК. Президент готов выслушать все точки зрения. Ведь по мнению Леонида Анфимова, многие проблемы губернаторы замалчивают, а в правительстве их не видят.

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Ни один из губернаторов, за что я их постоянно критикую, не поднял вот эти актуальные вопросы, которые присущи именно региону, который он возглавляет, перед правительством. У нас бы не было сегодня необходимости выносить их на уровень главы государства. Когда начинаешь спрашивать или с трибуны, или выходим с заседания Президиума Совмина, чего ты промолчал просидел – а меня никто не слушает. Или вообще молчат. Если уже и говорят, то только тогда, когда касается распределения финансирования.

Гродненская область – в лидерах. Была. По итогам первого полугодия пять из восьми показателей не выполнены. Губернатор области рапортует: второе полугодие получше. Проблемы остались в основном у промышленников. А вот аграриям как дождь в засуху помог 78 Указ Президента.

Владимир Кравцов, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:

Во многом способствовал положительной динамике и Указ Президента № 78, который расставил приоритеты перед нами: это инвестиции, рабочие места и экспорт. Именно на это нацелена сегодня вся областная вертикаль власти.

Кривую экономических показателей тянет вниз громоздкое советское наследие. На этих предприятиях ждут реконструктуризацию долга за энергоносители. Мол, газ дорогой. Это типичная проблема и для местных стеклозаводов, и для известного бренда «Гродно-Азот».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что там за проблемы и как их будем решать. Если они рассчитывают вместе с губернатором на то, что мы понизим тарифы на электроэнергию, на природный газ, тогда надо сказать, за счет каких гродненских предприятий.

Проблемы есть, но не хронические. А в оптимистичный прогноз верят не только местная вертикаль, но и иностранные инвесторы. В Лидском районе литовские бизнесмены строят комплекс на 10 тысяч тонн мяса индейки. Гродненщина стала самым крупным в стране производителем этого деликатеса. В общем, в области производят и каждый четвёртый килограмм свинины. А вот с реконструкцией крупных молочно-товарных комплексов попали в молоко. Цифры из папки министра сельского хозяйства не такие радужные, как в докладе местных чиновников.

Из 108 запланированных 79 готовы. Две третьих поголовья в современных комплексах, но и на старых фермах получают молоко экстра-класса и удои по 20 литров на корову. Всё благодаря заботливым рукам опытных доярок, убеждают президента.

Руководство области проблемы животноводства связывает с новыми технологиями: мол, ни люди, ни животные к ним ещё не привыкли. Но у Президента информация достовернее. Корма не пришлись к кормовому столу бурёнок. Хотя Александр Лукашенко лично изучал и контролировал разработку технологии кормления скота: зеленую массу хранить в полимерной плёнке.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На пресс нужно искать лучшего механизатора. Я сам проверял, как работают хорошие механизаторы на этих прессах. Это космос, это не просто спасение, это один человек обеспечит завернуть в пленку – на немецком прессе он работал – в течение суток он завернет всё, что вы накосите и подготовите.

Но во время рабочих поездок по областям Президент убедился: передовую технологию в регионах не освоили. По отчётам госконтроля в Гродненской области только треть кормов упакованы как надо. А темпы заготовки кормов ещё ниже, чем в прошлом году. Только губернатор Брестчины поступает правильно. Ну, по крайней мере, по маршруту полётов Президента.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вот Лис знал, что я буду там лететь. Знаете, где у вас граница по пуще, их мелиорированные земли, ваши, которые еще Сумара заставлял в порядок привести. Он там навертел этих рулонов прямо в лес, в пущу - всё поле белое, одно, второе, третье. Мол, смотри, Президент, как я тут кручу-верчу. А я пролетел в одну сторону, другую сторону, посмотрел ваши земли. Я особенно не заметил ни возле ферм, ни в полях.

Глава государства анонсирует: в Гродненскую область он ещё вернётся. Причём в самые проблемные северные регионы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Имейте в виду, что за село вы ответите вместе с губернатором. За его спину вы не спрячетесь, дав вам и трудно спрятаться. Поэтому вот эти все разговоры о том, что на Гродненщине не хватает кормов, вы в узком кругу мне можете сказать и больше не говорите. Мы опозориться не должны. Я 40-30 лет назад в Гродненской области, в Гродненском районе учился технологии и видел, как люди работали. Так и сейчас мне надо учиться у вас и всей стране. Пока вот этого я не вижу, чтобы мы все ехали к вам учиться.

Мужики мы с вами на земле родились. И мы знаем, чего не хватает для нормальной работы в стране, особенно в Гродненском регионе. Поэтому пусть засучивают рукава и начинают действовать, заставляя людей работать, как следует. Вот чего нам не хватает. И отсюда и себестоимость, отсюда техника и пятое, и двадцать пятое. Возьмитесь за дело.

Увязли в цементе. Но это не проблема, а типичные сложности. Пиковый интерес к бетону был всегда. В начале года внутренний спрос уменьшился, а на внешних рынках упали цены. Пришлось держать стоимость. Теперь ситуация с цементом нивелируется.

Решить профицит цемента помогла и вторая кольцевая вокруг Минска. Предприятия и дорожники загружены, а столичные проспекты будут разгружены.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Побывал на двух цементных заводах, я ночами не спал. Думаю, что же мы вложили такие деньги. Было 4 или 5 миллионов тонн, до 9 догнали объемы. И что, и сейчас беда? Вот тогда вторая кольцевая появилась. Сегодня ее построили уже фактически. Вот я летел. Хорошая дорога. А всё плохо, вот эта кольцевая нам не нужна. Нужна.

Будет современная автомагистраль и из Минска в Гродно. Но Президент подчеркивает, без лишних затрат. Что сэкономите, то останется в областном бюджете. Поможет Александр Лукашенко навести мосты и в других сферах, но ждёт отдачи и от жителей северо-западной региона.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Принял соответствующее решение по стеклу, по другим проблемам. Но шевелиться надо. Стекло и цемент у нас были проблемными. По цементу как-то расшевелились, то же самое и по стеклу. Всегда будет спрос. Фермы надо достроить. 110 ферм надо, постройте. Не надо останавливаться в этом процессе. Как только появляется новый современный молочно-товарный комплекс, я опять же это вижу с воздуха. Вот он – красивый построенный комплекс. Вокруг идеально распаханные поля. Совсем другой вид. Почему - потому что корма для него надо.

Интересуется Президент и криминогенной ситуацией в области. Гродненщина – самый спокойный регион. Президента волнует, как обстоят дела с выплатой зарплат и подготовкой детей к школе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Людям надо детей в школе отправить. Им надо эта копейка даже вперед. Я даже больше вас попрошу и просто требую от вас: посмотрите, я уже об этом говорил, что дети наши все от президента до руководителя предприятия, колхозника, рабочего, крестьянина пошли одинаково в школу. В первый день, где все друг на друга смотрят, они должны быть одеты прилично.

Гродненскую область Александр Лукашенко посещает в субботу. Не до отдыха. Президент подчеркивает личным примером: работать не покладая рук и честно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Суть моей сегодняшней поездки: не занимайтесь очковтирательством. Это мне не надо, тем более человек подвижный, я вижу всё и общаюсь с людьми. Они мне рассказывают, докладывают и так далее. Сами раздевайтесь, вперед, они – за вами. У меня в жизни это было. Я не с неба это беру. Для того, чтобы люди пошли следом, надо было самому до седьмого пота работать.

Превзойти свои рекорды всегда сложно. А Гродненской области предстоит прыгнуть выше достигнутых показателей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У меня нет претензий к вам в плане работы, трудолюбия. Наоборот нам в Беларуси надо во многом учиться у вас. Как по отдельным моментам у полешуков, вот это тоже люди настолько крепкие. Я считаю, основа белорусов там: характер и прочее. Особенно пожив там некоторое время, каждый год там живу, окунувшись в их быт, многое я помогал на Полесье. Мы его вытащили просто из болот, это Полесье. Иногда приедешь в агрогородок, так вы еще позавидуете на тех бедных землях и с теми людьми, но это крепкие люди. Каждый регион имеет свою особенность. А гродненцы – к вам всегда будет отношение и спрос серьезный, особый спрос, потому что на вас должны равняться другие, у вас мы должны учиться.