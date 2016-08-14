Парламентские выборы в Беларуси: кто сошел с дистанции, кто остался и каких депутатов ждут избиратели

Новости Беларуси. Для героев парламентской избирательной кампании главные награды – депутатские портфели. На неделе стартовал агитационный этап выборов. Центризбирком обнародовал списки всех зарегистрированных кандидатов в депутаты Палаты представителей. Итак, за 110 мест в парламенте будет бороться 521 человек. С дистанции сошли 93.

Гомельчане:

Который за народ, за справедливость, чтобы хорошо жилось всем.

Образованный, честный.

Должен быть обеспечен сам.

Такой он – желаемый имидж народного избранника. Осталось отыскать его в реальности. Центризбирком на неделе обнародовал список зарегистрированных кандидатов в депутаты Палаты представителей. Итак, за 110 мест в парламенте будет бороться полтысячи белорусов.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Большая часть – это люди активного возраста, это средний возраст преимущественно, которые могут еще и в парламенте поработать, и после парламента завершить свою карьеру весьма блистательно на каком-нибудь высоком посту.

А вот и претенденты на депутатский значок. Представители социальной сферы, промышленники, госслужащие, предприниматели. Но удостоверение кандидата получили далеко не все желающие. У кого-то оказались недостоверные подписи, кто-то приврал в декларации о доходах. Так, в Гомельской области с предвыборной дистанции сошли семь выдвиженцев.

Николай Стош, председатель Гомельской областной избирательной комиссии:

Одному претенденту было отказано по причине того, что в результате проверки подписей избирателей число недостоверных подписей превысило 58%, пять человек, соответственно, неправильно указали свои документы о доходах.

Объективную оценку парламентских выборов ждут от международного сообщества. На неделе в Беларусь прибыла предварительная миссия Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Гизела Вурм, руководитель предварительной миссии ПАСЕ по наблюдению за выборами в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Спасибо от имени Парламентской ассамблеи Совета Европы за приглашение прибыть с миссией для оценки избирательного процесса. Мы уже получили достаточное количество информации. Мне очень приятно быть здесь. Для меня это первый визит в Беларусь, я поражена тем, что вижу, насколько у вас все красиво. Спасибо за гостеприимство.

Всего для мониторинга избирательной кампании уже аккредитовано свыше трех сотен иностранных экспертов. В Минске и регионах работают наблюдатели от СНГ и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Слобода, руководитель штаба миссии наблюдателей от СНГ:

Всем кандидатам были предоставлены равные правовые условия. У нас замечаний нет. Чувствуется готовность комиссий, профессиональная подготовка сотрудников комиссий.

Социологи выяснили: более 60% белорусов знают о предстоящих выборах и готовы придти на избирательные участки. А вот треть пока не совсем в курсе, что, где и когда. Но даже самые торопливые прохожие теперь не смогут не обратить на это внимание. На улицах стали появляться информационные пикеты. А волонтеры охотно разъясняют, что за выборы проходят, какой этап и как правильно отдать свой голос.

Юлия Рудоль, член агитационной группы:

Агитируем людей приходить на выборы 11 сентября, проявить свою гражданскую активную позицию. И все-таки эти пикеты немного помогают формировать политическую культуру нашего народа.

Невольно можно стать и участником жарких дискуссий. После регистрации кандидатов, наконец, началось самое интересное – агитация.

Пикеты стараются проводить на самых оживленных улицах города. Главное условие – не ближе 50 метров до административных зданий. То есть каждый прохожий может подойти, поинтересоваться программой кандидата, задать любой интересующий его вопрос.

Оказалось, супруги готовы голосовать хоть завтра, с кандидатом уже давно определились.

Артур Арбузов, доверенное лицо кандидата в депутаты Палаты Представителей национального собрания Республики Беларусь:

Белорусы не такие уж и памяркоўные, белорусы активные люди, которые имеют свою позицию, открыто и не боятся говорить о своих проблемах.

Убеждают избирателей не только высокими речами, но и высокими нотами. Кандидат из этого округа на выборах уж точно не намерен играть последнюю скрипку.

Жанна Коляда, доверенное лицо кандидата в депутаты Палаты Представителей национального собрания Республики Беларусь:

Мы активно используем социальные сети, потому что очень большое количество избирателей на нашем участке – это молодежь. Флеш-мобы. Мы пытаемся привлечь население, обратить внимание на нашего депутата и ответить на любые вопросы.

В предвыборной борьбе нет мелочей. И в этом Игорь Васильевич Котляров убедился не один раз. Депутатом Палаты представителей он избирался трижды. И, как показывает опыт, помимо деловых качеств политику нужна харизма и смекалка.

Игорь Котляров, директор Института социологии НАН Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 1, 2, 3 созыва (1997-2008):

Я 13 лет был депутатом парламента, и интересно, что недавно встретила женщина, стала со мной разговаривать. Я даже ее не помнил. А она мне мой слоган: «Если хочешь быть здоров, голосуй за Котляров!»

В 1996 году на выборах в Верховный совет из соперников он обошел даже известного композитора Игоря Лученка. И своим секретом с будущими депутатами Игорь Васильевич готов поделиться.

Игорь Котляров, директор Института социологии НАН Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 1, 2, 3 созыва (1997-2008):

Целый день работал, по 16 часов. Два месяца. Но мне было самому интересно. И людям было интересно. Пытался побывать в каждой деревне. Кое-куда приходилось идти пешком, километров за 15. Это лучшее время в моей жизни, потому что, действительно, это каждый день новые встречи, новые люди, задания, подходы.

Будем знакомиться с потенциальными депутатами в теле- и радиоэфире. На телеканале СТВ трансляция выступлений начнется уже 15 августа. Прочитать программы кандидатов также можно будет в газетах. Каждый претендент имеет право на одну бесплатную публикацию. А пока, вам, кандидаты, на заметку.

Минчане:

Встречаться надо с избирателями, услышать людей.

Он должен давать что-то, творить.

В народ выйти, посмотреть, как народ живет, чем дышим, представить наши интересы в правительстве.