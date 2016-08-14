Лидия Ермошина – о портрете кандидата в депутаты, конкурсе в парламент и международных наблюдателях

Нынешняя парламентская кампания в Беларуси оказалась гораздо популярней, чем прошлая. Кандидатов больше, чем в 2012 году. Повышенное внимание к выборам проявляют и иностранные наблюдатели. Они уже активно следят за всем, что происходит, и наверняка делают пометки. Об интересных деталях кампании программа «Неделя» поговорила с главой Центризбиркома Лидией Ермошиной.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Сразу же могу сказать, могу поздравить всех избирателей, что у нас не будет безальтернативных округов. Если только кто-либо из кандидатов самостоятельно не снимет свою кандидатуру. Потому что у нас есть такое. Буквально в городе Минске рассказали курьезный случай, что когда кандидаты в депутаты узнали, что им, оказывается, нужно уйти в отпуск на время предвыборной агитации, то два кандидата сняли свои кандидатуры сразу же.

А у вас сформировался собирательный портрет этого кандидата? Это кто прежде всего: мужчина, женщина, сколько ему лет?

Лидия Ермошина:

Сразу же могу сказать, что это, конечно, лица в основном среднего возраста, те, которым уже за 40. Это хорошо, это люди со сложившейся карьерой и судьбой. Это традиционный портрет кандидата. Я бы сказала, в этот раз кандидат у нас в основном политически ангажированный, то есть большинство из них являются членами партий.

А почему некоторые кандидаты, будучи прописанными в столице, баллотируются не в столице, а в регионах?

Лидия Ермошина:

Они предполагают, что там будет проще. Все-таки наполняемость округов с точки зрения конкурса, как правило, в провинции ниже, чем в столице как таковой. Но я думаю, что эти выборы опровергают это правило. Если говорить о конкурсе среднем в столице и по регионам, то у нас вообще самый высокий конкурс в Могилевской области.

Кандидаты же могут формировать личные фонды. Какими суммами они могут оперировать?

Лидия Ермошина:

Так это. Поскольку у нас все в долларовом выражении, то чуть больше 10 тысяч долларов. Вот максимальный размер избирательного фонда. Кстати, кандидат может все деньги внести сам, из собственного кошелька. Но может попросить и сброситься людей и организации. Я не думаю, что будет очень много желающих перечислять деньги. Все-таки время сейчас непростое. Но вполне возможно, будет какой-то ряд сторонников, которые помогут, и тогда по крайней мере кандидаты смогут напечатать какую-то продукцию, то есть листовки какие-то. Но даже если они этого не сделают, избиратель все получит все-таки бесплатно.

Вам уже удалось встретиться с представителями от иностранных наблюдателей, миссии ОБСЕ, ПАСЕ. Их что интересует в первую очередь?

Лидия Ермошина:

Их все интересует. Буквально все те детали, которые, может быть, они не совсем поняли при прочтении нашего избирательного законодательства, вызывают интерес. Все: от вопроса, почему выборы проходят в такой хороший период (имеется в виду летний), когда избиратели еще находятся в отпусках, и вообще совпадают с Олимпийскими играми. Вот вчера мне был задан такой вопрос: почему в Беларуси все время выборы совпадают с Олимпийскими играми. На что я ответила: «Это потому, что Олимпийский комитет приноравливает проведение Олимпийских игр к выборам в Республике Беларусь». Конечно, мы рассказывали о Конституции. Серьезно отвечали на эти вопросы. О тех требованиях, которые нам предъявляют по срокам. Это первое. И второе, конечно, самое основное, вопрос, который задает каждая миссия, – о порядке подсчета избирательных бюллетеней.