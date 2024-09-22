Почему Западу невыгодно, чтобы Беларусь участвовала в переговорах по Украине – мнение

Беларусь пытались и не оставляют попыток изолировать и отстранить от глобальных процессов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ведь наши инициативы – мирные и способные принести благополучие всем странам – противоречат целям запада. США привыкли наживаться на чужих конфликтах. Сегодня мы видим это на примере Украины.

Проблема лишь в том, как неоднократно констатировал Александр Лукашенко, что ресурсы Киева (в том числе человеческие) иссякают, а заканчивать войну Штаты не намерены. Отсюда попытки втянуть уже Беларусь в военные действия. На торжественном мероприятии в честь Дня народного единства Президент со ссылкой на данные спецслужб поделился актуальными планами Запада касательно белорусских территорий. Так, руководство Америки слышит позицию главы нашего государства: Беларусь не вступит в войну, пока чужой сапог не будет топтать нашу землю. Потому сегодня Штаты «подгоняют» под обстоятельства новый сценарий.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Американцы указали Киеву, если сложатся обстоятельства, атаковать нашу инфраструктуру по южной границе. Причина – российские беспилотники летают над территорией рядом с территорией Беларуси. Мы договорились по каналам с украинцами, что мы не будем в средствах массовой информации подсвечивать факты залета беспилотников и российских, и украинских на нашу территорию. Почему тогда кукловоды из Вашингтона их толкают к противостоянию с Беларусью? И я хочу спросить у американцев: вы мира хотите, мирных переговоров или эскалации ситуации? Я не зря это спрашиваю, потому что они последнее время очень часто намекали нам о переговорах и даже выдвинули условия к этим переговорам. Мы согласились. А как тогда это понимать? Лукашенко: западные спецслужбы говорят о Беларуси как о возможном месте эскалации.

Как отмечают эксперты, то, что мы знаем о планах Америки – большое стратегическое преимущество. Тем не менее Запад продолжает вести двойную игру, если учитывать намерения – уже через беглых – отстранить действующего белорусского Президента от политической арены и не допустить его участия в мирных переговорах с Украиной.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Что касается беглых, из их уст мы можем услышать лишь те планы и замыслы, которые сегодня рождаются в кабинетах западных спецслужб в отношении нашего Президента, в отношении Беларуси. Им действительно сегодня невыгодно, чтобы Беларусь полноправно участвовала в переговорном процессе, а еще и имела какие-то гарантии. Какие гарантии в отношении Беларуси, когда они просто хотят нас уничтожить, ликвидировать как государство, подчинить своим интересам? Как у них это получилось с Прибалтикой, с той же Польшей. Я уже про Украину не говорю. Что касается нашего Президента, Запад прекрасно понимает, что Александр Лукашенко – это ярый сторонник мира. И если только он будет участвовать в переговорах, то ситуация на самой переговорной площадке может пойти не по сценарию Запада.